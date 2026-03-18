Gloria Estefan y Jon Secada impulsan un concurso para crear el himno de Miami

Gloria y Emilio Estefan, dos de las figuras más emblemáticas de la música latina con raíces en Miami, respaldan el concurso *Elevated Tracks 305* para crear el nuevo himno de la ciudad. ( FUENTE EXTERNA/EFE )

Gloria y Emilio Estefan y el cantautor Jon Secada respaldan Elevated Tracks 305, una convocatoria abierta a creadores de todo el mundo para componer un himno original y contemporáneo para Miami. Las inscripciones cierran el 30 de marzo y los ganadores se anunciarán a principios de mayo.

La iniciativa, impulsada por las organizaciones Elevate Miami y Guitars Over Guns, está abierta a todos los géneros musicales, incluyendo pop, latina y hip-hop, y busca a compositores con "una conexión significativa" con la ciudad del sur de Florida.

El proyecto cuenta además con el respaldo de los productores y compositores Rico Love, Rudy Pérez y Danny Flores, todos ganadores del Grammy o el Grammy Latino. El jurado incluye a ejecutivos de la industria musical y profesores de la Frost Music School de la Universidad de Miami.

Detalles

El concurso premiará en dos categorías por edad, adultos y jóvenes .

premiará en dos categorías por edad, y . El primer lugar de cada grupo recibirá 10,000 dólares , el segundo 2,500 y el tercero 1,000 , además de presentaciones en vivo y difusión en plataformas digitales.

, el segundo y el tercero , además de presentaciones en vivo y difusión en plataformas El ganador final se determinará con un 50 % del voto del jurado y un 50 % del público.