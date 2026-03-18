Marc Anthony y Manuel Turizo se presentan en el Garnier Green Fest: un festival por la sostenibilidad

Marc Anthony y Manuel Turizo, dos de las figuras estelares del Garnier Green Fest, el festival ecosostenible que se celebrará el 9 de mayo en Puerto Rico. ( EFE )

Marc Anthony, Manuel Turizo y Los Rivera Destino se presentarán el próximo 9 de mayo en el Garnier Green Fest, festival ecosostenible que celebra su duodécima edición en Puerto Rico bajo el lema "Súbele el volumen al cambio".

El evento, que promueve el reciclaje de plásticos tipo 1 y 2 como condición de acceso, ha logrado reciclar más de 78.000 libras de plástico en ediciones anteriores, según informó Natalie Pietri, gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe.

Los asistentes deberán entregar en la entrada el llamado "green bag" lleno de plástico reciclable, una tradición del festival que busca concienciar sobre la crisis ambiental que enfrenta la isla, donde la tasa de reciclaje no supera el 7 %.

Los vertederos se acercan a su capacidad máxima, de acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

¿Cómo obtengo mi entrada al Green Fest?

Debes completar tres pasos:

tres pasos: a. Comprar 3 productos participantes de Garnier.

de Garnier. b. Intercambiar tu recibo por un Green Bag en una visita promocional.

en una visita promocional. c. Llenar el Green Bag con plástico reciclable tipo 1 y/o tipo 2.