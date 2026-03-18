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Garnier Green Fest Puerto Rico
Garnier Green Fest Puerto Rico

Marc Anthony y Manuel Turizo se presentan en el Garnier Green Fest: un festival por la sostenibilidad

Los asistentes deberán llevar un "green bag" con plásticos reciclables para acceder al festival, promoviendo así la responsabilidad ambiental

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    Marc Anthony y Manuel Turizo se presentan en el Garnier Green Fest: un festival por la sostenibilidad
    Marc Anthony y Manuel Turizo, dos de las figuras estelares del Garnier Green Fest, el festival ecosostenible que se celebrará el 9 de mayo en Puerto Rico. (EFE)

    Marc Anthony, Manuel Turizo y Los Rivera Destino se presentarán el próximo 9 de mayo en el Garnier Green Fest, festival ecosostenible que celebra su duodécima edición en Puerto Rico bajo el lema "Súbele el volumen al cambio".

    El evento, que promueve el reciclaje de plásticos tipo 1 y 2 como condición de acceso, ha logrado reciclar más de 78.000 libras de plástico en ediciones anteriores, según informó Natalie Pietri, gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe.

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    Los asistentes deberán entregar en la entrada el llamado "green bag" lleno de plástico reciclable, una tradición del festival que busca concienciar sobre la crisis ambiental que enfrenta la isla, donde la tasa de reciclaje no supera el 7 %.

    Los vertederos se acercan a su capacidad máxima, de acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

    ¿Cómo obtengo mi entrada al Green Fest?

    • Debes completar tres pasos:
    • a. Comprar 3 productos participantes de Garnier.
    • b. Intercambiar tu recibo por un Green Bag en una visita promocional.
    • c. Llenar el Green Bag con plástico reciclable tipo 1 y/o tipo 2.
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