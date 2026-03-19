El Festival Estéreo Picnic 2026 reúne a más de 170,00 asistentes en Bogotá

Sabrina Carpenter actúa este fin de semana en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, donde encabeza el cartel de la decimoquinta edición del evento. ( EFE )

Bogotá acogerá este fin de semana la edición 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP) con un cartel de lujo protagonizado por The Killers y Sabrina Carpenter, quienes junto a artistas como Lorde, Skrillex, Deftones y Young Miko prometen hacer historia en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.El festival se celebrará entre el 20 y el 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

El evento contará también actuarán Lorde, Skrillex, Deftones, Young Miko, Djo, Peggy Gou, Interpol, KATSEYE y los españoles Judeline, Guitarricadelafuente y Rusowsky, según informó EFE.

Un cartel que conecta con Lollapalooza

Buena parte de los artistas llegan a Bogotá tras actuar el fin de semana anterior en el Lollapalooza Chile, celebrado en Santiago, lo que sitúa al Estéreo Picnic en la ruta de los grandes festivales suramericanos.

En esa circulación regional coinciden Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Lorde, Deftones, Skrillex, Doechii, Interpol, Peggy Gou, Turnstile y Men I Trust.

Debuts y nombres muy esperados

Uno de los casos más destacados es el de Blood Orange, proyecto del músico británico Dev Hynes, que se presentará por primera vez en Colombia. El cartel también ha generado expectativa por la llegada de artistas que durante años figuraron entre los más pedidos por el público del festival.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/6942cfc343fbcrd444-245-315cf79b.jpg The Killers regresan a Colombia para encabezar el Festival Estéreo Picnic 2026, que se celebra del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. (EFE)

Tres jornadas con seis escenarios

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de un nuevo espacio llamado Lago, con lo que el festival contará con seis escenarios principales. El formato se concentra nuevamente en tres jornadas, y casi un tercio del público llegará desde fuera de Bogotá o del exterior, según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital colombiana.

La jornada inaugural del viernes estará encabezada por Tyler The Creator y Lorde , con presentaciones de Peggy Gou , Royel Otis , KATSEYE , Turnstile y Joe Keery , conocido por su papel en Stranger Things y por el éxito de su proyecto musical Djo con la canción End of Beginning.

y , con presentaciones de , , , y , conocido por su papel en Stranger Things y por el éxito de su proyecto musical con la canción End of Beginning. El FEP mantiene así su apuesta por reunir en un mismo espacio a grandes estrellas internacionales con propuestas latinoamericanas y colombianas, fórmula que le ha permitido consolidar una identidad propia en el circuito regional.