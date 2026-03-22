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Max Max álbum A media luz
Max Max álbum A media luz

Max Max estrena "A media luz" y arranca gira de conciertos en República Dominicana

El álbum debut incluye 10 canciones y ya está disponible en plataformas digitales

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    Max Max estrena A media luz y arranca gira de conciertos en República Dominicana
    Max Max estrena álbum A media luz y arranca gira de conciertos en República Dominicana. (SUMINISTRADA)

    Santo Domingo.- El cantautor cubano Max Max acaba de estrenar su álbum debut titulado "A media luz", este viernes 20 de marzo de 2026, bajo el sello Mayimba Music, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria. El disco está disponible en todas las plataformas digitales

    La producción, que incluye temas íntimos y acústicos, de los cuales se han estrenado los sencillos "Amor de tres" junto a Wason Brazobán y "Fue a primera vista", en la República Dominicana, cuenta con 10 canciones.

    El álbum es una mezcla de sensibilidad romántica, canciones íntimas y toques contemporáneos.

    Además, este viernes se estrenó el video en Youtube de su más reciente corte promocional, "No entendí esa parte"

    RELACIONADAS

    Gira de conciertos

    • El artista de origen cubano iniciará una serie de conciertos en formato acústico desde este viernes 20 de marzo en la República Dominicana, comenzando en Sabina Bar, en Santo Domingo.
    • Max Max seguirá su gira por Santiago de los Caballeros los días sábado 21 en La Taberna de Pepe, el domingo 22 en Cielo, y el jueves 26 estará en Noah.
    • En Santo Domingo, el cantautor se presentará el miércoles 25 en Casa de Teatro, a partir de las 9:00 de la noche, uno de los centros de espectáculos más emblemáticos de la capital
    • Luego de este tour por República Dominicana, Max Max continuará presentando el álbum "A media luz" por otros escenarios de Latinoamérica.
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