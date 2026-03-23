La banda BTS lidera Netflix con su concierto de regreso

Fotografía del 21 de marzo de 2026 del grupo de K-pop BTS durante el concierto "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG", en la plaza Gwanghwamun, en Seúl. ( EFE/EPA/ YONHAP )

El regreso de la superbanda de K-pop BTS a los escenarios saldó su debut en la plataforma de videos Netflix encabezando las listas de 77 países, incluida Corea del Sur, según las primeras estimaciones, pese a que el volumen de fans congregados en Seúl fue menor de lo previsto por las autoridades.

El evento, celebrado el pasado sábado en la capital surcoreana y retransmitido en directo por Netflix, se posicionó este lunes como la producción más vista de la plataforma en más de 70 países, según las cifras de FlixPatrol, sitio web que rastrea y clasifica los contenidos más populares en servicios de streaming de 167 países.

El evento en directo alcanzó el "Top 3" en todos los mercados, según FlixPatrol, que mostró las primeras previsiones de espectadores a la espera de las cifras oficiales que Netflix publicará este miércoles. La plataforma de videos cuenta con más de 300 millones de suscriptores a nivel global.

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Conteos dispares

El éxito digital contrasta con las cifras de asistencia presencial en la plaza surcoreana de Gwanghwamun, donde la policía preveía inicialmente la congregación de 260,000 personas: 22,000 en el recinto principal y el resto en los alrededores, donde se instalaron pantallas para seguir el evento.

Tras el espectáculo, sin embargo, las autoridades estimaron una asistencia aproximada de 45,000 aficionados, mientras Hybe, la agencia de la banda surcoreana, calculó unos 104,000 asistentes en el concierto y alrededores del recinto, según un comunicado.

Así las cosas, pese a la disparidad en el conteo presencial, el impacto comercial del grupo siguió su curso, con casi cuatro millones de copias vendidas de su nuevo álbum "Arirang", su primer disco de estudio desde Proof (2022), en su primer fin de semana, según cifras de Hanteo Chart.