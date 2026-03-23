La puertorriqueña Kany García lanzará en su gira un mensaje de amor ante el "odio" actual

La cantante, de 43 años y con una trayectoria de más de 15 años en la industria, indicó que su gira comienza en países latinoamericanos, con los que tiene "historias muy diferentes" con cada uno de ellos. ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora puertorriqueña Kany García anunció este lunes su gira de este año, 'Puerta Abierta', que arrancará en abril próximo en México, el lugar donde 'empezó todo' como artista y en el que quiere lanzar un mensaje de 'amor y diversidad' frente a un tiempo actual marcado por la 'violencia y el odio'.

'Yo lo que quiero es que la gente se lo pase increíble y que (...) desconecten por un rato porque estamos viviendo tiempos bien violentos y después donde esa violencia también recae en discursos de divisiones y de un montón de odio. Me gusta crear un tipo de burbuja donde todo es diversidad, amor, vulnerabilidad, felicidad y alegría', dijo la cantante en una rueda de prensa desde Ciudad de México para promocionar su tour.

Conocida artísticamente como Kany García, Encarnita García de Jesús afirmó sentirse 'emocionada' por su regreso a México, el lugar donde empezó su carrera y en el que pudo vivir 'noches increíbles', como su última actuación en el Auditorio Nacional en la capital mexicana.

Además, recordó que allí empezó 'de cero' sin tener ni siquiera 'una canción', por lo que siente una 'complicidad' diferente con el público mexicano, del que puso en valor su intensidad y fidelidad.

'Es la gira más planificada de mi carrera y quería empezarla en el lugar donde comenzó mi carrera, y eso fue aquí. Entonces cuando pensábamos en eso, en dónde comenzar y dónde finalizar, creía importante arrancar en ese primer país, que fue mi segunda casa: Ciudad de México', subrayó.

Expectativas de la gira

En sus próximas actuaciones auguró un espectáculo en el que espera ser el 'reflejo de lo que la gente vive y padece' a través de un lenguaje accesible para todos los públicos.

La cantante, de 43 años y con una trayectoria de más de 15 años en la industria, indicó que su gira comienza en países latinoamericanos, con los que tiene 'historias muy diferentes' con cada uno de ellos.

'Por ejemplo, Colombia ha sido un país con el que he tenido un vínculo siempre especial por innumerables razones, porque fue una casa en un momento dado donde me hacía falta un refugio. Pero lo mismo me pasa en (...) el caso de Argentina, que crecimos desde un teatro chiquitito donde cabían 500 personas', declaró.

Colaboraciones y conciertos

Sobre la presencia de otros cantantes en sus próximas actuaciones, Kany García señaló sin desvelar detalles que varios de sus compañeros la 'acompañarán en el escenario', al tiempo que destacó algunas colaboraciones que hizo con artistas de la talla del colombiano Maluma, quien 'está viviendo momentos maravillosos en su vida personal siendo papá y quiere explorar otros géneros'.

Kany García ofrecerá en México ocho conciertos en distintos estados del país durante abril y mayo, cuya primera parada será en la capital del país el próximo día 17. Después su gira proseguirá en Perú, Chile, Costa Rica y Colombia.