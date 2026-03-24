Bad Bunny no es un hito momentáneo; es parte de un cambio global, dice experta

Ni hay un 'boom' de Bad Bunny ni su música es un hito momentáneo; Bad Bunny y la música latina urbana son parte de un cambio global en la música donde el inglés y la música occidental están siendo desplazados, según explica una experta universitaria.

Cuando la profesora de la Universidad de Nebrija Lourdes Moreno Cazalla comenzó a analizar a Bad Bunny, en 2018, hablaba de 'boom', pero conforme analizaba el mercado musical llegó a una conclusión: "es un error pensar en esto como un hito momentáneo".

Bad Bunny "forma parte de un cambio global donde el inglés y la cultura occidental se están viendo desplazados", dice a EFE en Madrid.

Por lo que para la autora del informe 'La música en español, un fenómeno imparable en Estados Unidos' "Bad Bunny ha sido muy inteligente y se ha convertido en el síntoma de lo que está sucediendo a nivel global".

Un artista global

"No quiero que se entienda como una burbuja que va a explotar. Hubo una 'Latin Explosion' previa con Ricky Martin, Jennifer Lopez o Marc Anthony, pero ellos a menudo tenían que cantar en inglés para entrar al mercado anglo", explica.

Pero la música latina actual cuenta a su favor con la migración a Estados Unidos y las plataformas, que permiten que se acceda más fácilmente a artistas del sur global.

Bad Bunny ha sabido recoger esas semillas sembradas por estos artistas y por otros urbanos como Daddy Yankee y su 'Gasolina'.

Y entrar por la senda abierta por 'Despacito' (que sigue siendo el segundo vídeo más visto en Youtube) para convertirse en un artista global que compite en el mercado estadounidense contra Taylor Swift o Drake y "ya forma parte de la historia de la música".

Y ya no es solo el latino más escuchado a nivel mundial, Benito Antonio Martínez Ocasio ha llegado a ser incluso el único artista no asiático en la lista de más escuchados en China de Apple Music.

"Es un artista que va a pasar a la historia de la música, le guste o no le guste a la gente de la 'música culta'", alega la experta.

El impacto de la 'Super Bowl'

Para demostrarlo, ha recogido datos: dos días antes de la actuación en el medio tiempo de la Super Bowl, Bad Bunny consiguió 1.2 millones de nuevos oyentes en Spotify, logrando multiplicar por 12 sus cifras normales. Pero el 13 de febrero tenía 4.9 millones de oyentes.

Además, la página en wikipedia del puertorriqueño recibió el día después 1.9 millones de visitas y 3.5 millones la semana siguiente: "La Super Bowl fue un evento de visibilidad brutal".

Para Moreno esta actuación no fue política, pero sí "simbólica y cultural". Así lo ha defendido en el conversatorio 'El efecto Bad Bunny' este martes en Casa de América de Madrid, donde también ha intervenido el corresponsal del New York Times en España, Nicholas Casey, y la periodista musical Cristina Regatero.

Para Casey sí fue política y lo fue porque se vio desde Estados Unidos como una actuación "polémica" o incluso una "provocación", lo que muestra el cambio que ha vivido Estados Unidos en apenas unos meses.

"El hecho de que se considere este show algo polémico dice mucho menos sobre Bad Bunny y más sobre cómo hemos cambiado en EEUU", justificó el periodista, que incidió en que lo que ha cambiado es "el relato nacional".

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