Muere el mítico cantante italiano Gino Paoli, autor de "Sapore di sale", a los 91 años

El cantante Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como "Sapore di sale" o "Senza fine", ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.

"Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.

El ministro de Exteriores y vicepresidente de Italia, Antonio Tajani, recordó a Paoli como "figura fundamental" de la cultura popular italiana, "capaz de convertir la vida cotidiana en poesía y melodía".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/muere-el-mitico-cantante-italiano-gino-paoli-autor-de-sapore-di-sale-a-los-91-anosefe-archivo-2-37897907.jpg El cantautor genovés Gino Paoli. (EFE/Alejandro García)

"Sus canciones, con letras sencillas y sinceras, han acompañado a generaciones enteras. Mi más sentido pésame a su familia y a todos aquellos que le querían", escribió en su cuenta de X.

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia.



Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni.



Le mie condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che gli... pic.twitter.com/bXRkbJpLhx — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 24, 2026

El cantautor genovés Gino Paoli, fallecido en su Génova natal (norte), era uno de los grandes autores de la canción italiana clásica, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.

El cantautor debutó en la música en 1959 y, a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana.

Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como "Il cielo in una stanza" (1960), interpretada por otra de las grandes, Mina; "La gatta" (1960) o "Sapore di sale" (1963).

Más allá de la música

En el ámbito político , fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas.

, fue del italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas. Paoli ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de la que fuera su pareja, Ornella Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.