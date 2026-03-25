El pianista Zhu Wang gana la 71ª edición del Concurso Internacional de Piano Maria Canals

Zhu Wang ha actuado en las orquestas sinfónicas de Madrid, Bilbao, Sevilla, Granada, Tenerife y Valencia. ( FUENTE EXTERNA )

El pianista chino Zhu Wang , de 28 años, se ha proclamado ganador de la 71ª edición del Concurso Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona, donde se ha impuesto a 60 concursantes de 25 países diferentes y ha obtenido el Primer Premio Fundación Occidente, dotado con 25,000 euros.

Además del premio en metálico, también le ha correspondido trabajar en cuatro conciertos remunerados en las temporadas estables de las orquestas sinfónicas de Madrid, Bilbao, Sevilla, Granada, Tenerife y Valencia.

La prueba final del concurso celebrado este miércoles en la Sala de Conciertos del Palau de la Música Catalana, ha sido acompañada por la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), dirigida por su titular Manel Valdivieso.

Repertorio para piano

El segundo clasificado, Junho Chao, de Corea del Sur, que ha sido galardonado con el Premi Maria Font de Carulla, dotado con 10.000 euros, y el tercer premio, concedido por la Fundación Vila Casas dotado con 6,000 euros, ha recaído en Zhiqiao Zhang de China.

Los finalistas han interpretado tres páginas del repertorio para piano y orquesta donde Zhu Wang se ha impuesto a los otros dos con la interpretación del Concierto número 2 en do menor, op. 18. de Rachmaninov.

Con su actuación, sumada a las pruebas anteriores, Wang ha conseguido convencer al jurado internacional presidido por Yukiko Akagi.

Para terminar, el ganador ofreció al público una página de la suite de Iberia de Albéniz, Triana.

Entre otros reconocimientos, Zhu Wang ha obtenido el Premio del Público Lluís Soler i Farriols, además de prestigiosos premios internacionales.