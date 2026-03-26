Rosalía suspende su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria

La cantante española Rosalía tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira 'Lux Tour'. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante española Rosalía tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira 'Lux Tour', pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria.

"Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicó Rosalía a los asistentes al concierto, según se ha podido ver en algunos vídeos difundidos en redes sociales por sus fans.

La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar "el mejor espectáculo posible", pero que básicamente se encontraba "en el suelo".

"Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", le transmitió la artista a sus espectadores cuando se encontraba interpretando su canción 'De Madrugá'.

Lux Tour

La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich.

La siguiente actuación está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de la capital española, aunque todo dependerá de su evolución.

Por el momento, la artista catalana no ha realizado ningún tipo de declaración a través de sus canales oficiales.