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Acusada de disparar contra casa de Rihanna se declara no culpable

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, fue detenida en un vecindario cercano a la residencia de la cantante tras huir del lugar

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    Acusada de disparar contra casa de Rihanna se declara no culpable
    Imagen de archivo de Rihanna, cuya residencia en Los Ángeles fue escenario de un reciente incidente que se encuentra bajo investigación. (FUENTE EXTERNA)

    La mujer de Florida que enfrenta más de una docena de cargos por intento de asesinato, tras presuntamente disparar con un rifle semiautomático contra la residencia de la superestrella del pop Rihanna, se declaró este miércoles no culpable en una corte de Los Ángeles.

    A Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, la detuvieron en un vecindario cercano a la residencia de la cantante después de huir del lugar.

    El tiroteo ocurrió al mediodía del domingo 8 de marzo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

    Rihanna y su pareja, el rapero estadounidense A$AP Rocky, y sus tres hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

    Los cargos contra Ivanna Ortiz

    Ortiz enfrenta un cargo de intento de asesinato, diez cargos de agresión con arma semiautomática y tres cargos de disparos contra una vivienda.

    Inicialmente se le fijó una fianza de 10 millones de dólares, pero después se rebajó a 1.875.000.

    El abogado defensor de Ortiz pidió hoy al tribunal que rebaje el valor de la fianza, pero la Fiscalía de Los Ángeles se opuso alegando que existe riesgo de fuga ya que ella reside en Florida y había sido arrestada previamente.

    Además, la Fiscalía angelina advirtió sobre su peligrosidad citando que la mujer supuestamente disparó "20 proyectiles con un fusil tipo AR" contra la vivienda, según información citada por FOX11.

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    Infografía
    Fotografía cedida por la División de Correcciones del Condado de Volusia donde aparece Ivanna Ortiz, detenida tras haber presuntamente disparado contra la casa de Rihanna en Los Ángeles. (EFE/ División de Correcciones del Condado de Volusia)

    Las autoridades aún investigan los posibles motivos de la mujer para disparar varias rondas contra la vivienda. Las pesquisas se han concentrado en las publicaciones en Facebook de la mujer que nombró a la intérprete de "Umbrella" y "Diamonds" y le pedía que le "hablara directamente".

    • Si la encuentran culpable de todos los cargos, Ortiz enfrentaría una condena máxima de cadena perpetua.

    Una nueva audiencia en el caso se fijó para el próximo 8 de abril.

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