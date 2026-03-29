Los hispanos destinan el 55.8 % de su tiempo al "streaming" en EE. UU., según informe

El avance del "streaming" en español refleja un cambio estructural en la industria del entretenimiento en Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

El 'streaming' concentra ya el 55.8 % del tiempo total que las audiencias hispanas en Estados Unidos dedican a ver televisión, por encima del 46 % registrado en la población general, según el informe "2025 Serie Inteligencia Diversa: cómo influyen los consumidores hispanos en el panorama mediático" de la empresa de medición de audiencias, Nielsen.

Este comportamiento refleja un cambio acelerado en los hábitos de consumo, impulsado por el peso demográfico y económico de la comunidad latina en Estados Unidos donde viven más de 63 millones de hispanos, cerca del 19 % de la población.

De acuerdo con la Latino Donor Collaborative (LDC), este grupo concentra un poder adquisitivo de 4.1 billones de dólares, lo que lo posiciona como una de las economías más relevantes a nivel global.

Más allá del idioma, estas audiencias demandan contenidos que reflejen su identidad cultural y diversidad.

Plataformas especializadas ganan terreno

En este contexto, las plataformas enfocadas en contenido en español buscan capitalizar esta demanda creciente.

FlixLatino , por ejemplo, ha reforzado su catálogo con nuevos lanzamientos y una oferta centrada en audiencias hispanas en Estados Unidos.

La plataforma reúne más de 4,000 horas de contenido en español, entre películas, series, documentales y programación infantil de América Latina y Europa.

Su propuesta se diferencia de servicios globales al ofrecer una experiencia completamente en español, con una curaduría enfocada en identidad cultural.

"Buscamos historias que conecten con nuestra audiencia no solo por el idioma, sino por lo que representan", afirmó Luis Guillermo Villanueva, directivo de Somos Next/FlixLatino.

Historias que conectan con la tradición

Entre los contenidos destacados figura 'Súbete a mi moto: la historia de Menudo', una serie que reconstruye el fenómeno de la icónica banda juvenil puertorriqueña y aborda temas como la fama temprana, la presión mediática y la identidad latina en el espectáculo.

También resalta 'Las furias', un thriller centrado en tensiones familiares y conflictos personales, donde los vínculos, el honor y las decisiones individuales reflejan dinámicas reconocibles en contextos culturales latinoamericanos.

A su vez, 'Detective Touré' presenta una historia de crimen con un protagonista migrante en Europa, que incorpora temas como la adaptación, la identidad y la experiencia del extranjero, resonando con audiencias latinas que viven procesos similares en Estados Unidos.

Además, FlixLatino está disponible en dispositivos móviles, televisores inteligentes y servicios como Roku o Apple TV, con un modelo de suscripción accesible.

El avance del 'streaming' en español refleja un cambio estructural en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, donde la audiencia hispana deja de ser un nicho y se consolida como un motor de crecimiento.