Perú pide a la Unesco incluir el baile de la marinera como Patrimonio Cultural Inmaterial

La marinera es una expresión cultural mestiza, y Perú pide que sea reconocida por la Unesco. ( FUENTE EXTERNA )

La Cancillería de Perú presentó un expediente ante la Unesco para incluir la marinera, baile tradicional de la costa peruana desde hace más de dos siglos, en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cuyo proceso de evaluación concluirá el próximo año, informó este martes en Lima.

El representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Carlos Herrera, entregó el expediente 'Marinera: formas tradicionales regionales de baile, música y canto' a la secretaria de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Fumiko Ohinata.

El embajador Herrera destacó la importancia de esta manifestación cultural y artística en la construcción y reafirmación de la identidad peruana, al subrayar que la marinera se practica no solo en el país andino, sino también en diversas partes del mundo por las comunidades peruanas en el exterior.

La marinera es una expresión cultural mestiza, resultado de la interacción entre tradiciones indígenas, africanas y europeas, practicada en Perú desde hace más de dos siglos, que representa mediante el baile el cortejo de un hombre a una mujer.

Reflejo de su cultura

Es Patrimonio Cultural de la Nación desde 1986 y se mantiene vigente en diversas regiones del país, lo cual refleja la diversidad cultural y la creatividad de sus portadores, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo cultural, señaló la Cancillería en una nota de prensa.

La interpretación de la marinera, una de las principales expresiones de la música criolla, alcanza su cúspide una vez al año con el festival anual en el que se premia a los mejores danzantes, en diversas categorías de edades, individuales y grupales. El expediente será evaluado durante el periodo 2026–2027 y, eventualmente, podría ser inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2027, después de ser examinado por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En la actualidad, Perú tiene 15 elementos inscritos en las listas del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que refleja su política activa de salvaguardia y promoción del patrimonio vivo, agregó la Cancillería.