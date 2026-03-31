Taylor Swift enfrenta una demanda por presunto plagio en "The Life of a Showgirl"

La cantante Maden Wade argumenta que el nombre del álbum de la cantante Taylor Swift socava su marca personal "Confessions of a Showgirl". ( FUENTE EXTERNA )

La estrella estadounidense Taylor Swift se enfrenta a una demanda por presunta infracción de marca registrada en el título de su álbum más reciente, 'The Life of a Showgirl'.

La demanda, presentada el pasado lunes ante un tribunal de California por la artista Maren Wade, sostiene que Swift utilizó el título del álbum de manera deliberada, a pesar de la existencia previa de una propiedad intelectual similar desarrollada por ella, según recogió este martes CBS News.

Wade argumenta que el nombre del álbum de la cantante socava su marca personal 'Confessions of a Showgirl' (Confesiones de una corista), una columna que escribía para Las Vegas Weekly desde 2014 y que posteriormente se adaptó a un espectáculo en vivo y a un libro con el mismo nombre.

Las similitudes entre 'Confessions of a Showgirl' y 'The Life of a Showgirl' son "inmediatas", pues "comparten la misma estructura, la misma frase principal y la misma impresión comercial general", de acuerdo con la demanda a la que tuvo acceso CBS News.

Su álbum más vendido

"Sentimos un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han creado. De eso se trata este caso", declaró al medio estadounidense la abogada de Wade, Jaymie Parkkinen, en un comunicado.

Además de la infracción de marca registrada, la demanda también acusa a Swift y a UMG Recordings, filial de Universal Music, de competencia desleal y falsa denominación, una ley muy específica que prohíbe que los bienes o servicios comercializados presenten información falsa sobre su origen a los consumidores.

'The Life of a Showgirl' fue el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, sumando las copias físicas, las digitales y el número de escuchas, con 5,6 millones de unidades, según los datos de la empresa de datos Luminate, citados por Billboard.