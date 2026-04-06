Young Miko anuncia una nueva gira de conciertos con 31 fechas en 11 países

La artista urbana Young Miko anunció este lunes su nueva gira Late Checkout Tour. ( FUENTE EXTERNA )

La artista urbana puertorriqueña Young Miko anunció este lunes su nueva gira Late Checkout Tour, la primera en arenas y la que la va a llevar a presentarse durante 31 fechas en 11 países, marcando su recorrido más ambicioso hasta el momento.

Promovida por la empresa Live Nation, la gira arrancará el 3 de julio en el Roskilde Festival en Dinamarca, dando inicio a una serie de festivales por Europa antes de llegar a México en septiembre, según se detalló en un comunicado.

Luego, cerrará el año en mercados clave de Estados Unidos, incluyendo Miami, Atlanta, Houston, Orlando, Nueva York y Los Ángeles, marcando su recorrido internacional más amplio hasta ahora.

El anuncio llega en un momento en el que Young Miko se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música global.

Su segundo álbum, Do Not Disturb, debutó tercero en el Top Albums Debut USA de Spotify y en el cuarto a nivel global, además de entrar en la lista Top Latin Albums de Billboard.

La artista boricua fue también telonera de la gira HIT ME HARD AND SOFT TOUR de Billie Eilish en ocho fechas seleccionadas en mercados clave como Orlando, Filadelfia y Nueva York.

Poco después, anunció su primer concierto como artista principal en el icónico Coliseo de Puerto Rico, donde las entradas se agotaron en 90 minutos, lo que la llevó a añadir una segunda fecha, con ambas noches totalmente agotadas.

Más allá de la música, ha expandido su impacto cultural de manera significativa, colaborando recientemente con la marca de ropa GAP para la campaña de la marca 'Sweats Like This', siendo la primera latina abiertamente gay en protagonizar una campaña para esa compañía.

En esa misma línea, Young Miko fue también reconocida como Outstanding Musical Artist en la edición 37 de los GLAAD Media Awards.

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Las entradas para la gira estarán disponibles comenzando con una preventa este martes, a las 10:00 hora local (14:00 GMT), hora local.

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