El Reino Unido prohíbe la entrada al país al rapero Kanye West

El Gobierno británico ha bloqueado el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West al Reino Unido, según confirmaron este martes fuentes gubernamentales a la cadena pública británica BBC.

La decisión de vetar la entrada al país al artista, que tenía previsto actuar en el festival Wireless de Londres entre el 10 y el 12 de julio, se basó en que su presencia "no sería beneficiosa para el bien público", según precisó el Ministerio del Interior británico (Home Office) a la BBC.

Polémica

West ha suscitado la polémica en los últimos días, después de que múltiples asociaciones y voces de la política británica pidieran prohibirle la entrada al Reino Unido debido a su historial de comentarios antisemitas y de que varias empresas como Pepsi retirasen su patrocinio al festival londinense tras conocerse su participación.

El pasado 20 de marzo el rapero publicó Bully, su duodécimo álbum de estudio. Kanye West ha publicado 10 álbumes de estudio en solitario, además de varios de colaboración, recopilatorios y otros proyectos.

Sus lanzamientos más recientes incluyen los álbumes colaborativos de 2024 Vultures 1 y Vultures 2 con Ty Dolla $ign.

El artista ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por su comportamiento errático y sus controvertidas declaraciones antisemitas.

Te puede interesar El rapero Kanye West publicará su nuevo álbum, "Bully", el 20 de marzo