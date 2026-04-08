Cantautor brasileño Chico Buarque graba con Silvio Rodríguez en La Habana

La visita de Chico Buarque fortalece los lazos entre dos nombres centrales de la canción latinoamericana, como Silvio Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido cantautor brasileño Chico Buarque se encuentra este miércoles en La Habana, 34 años después de su anterior visita, invitado por su colega Silvio Rodríguez, uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova Cubana, con quien grabará una canción.

"Vino a grabar una canción con nosotros", refiere el blog Segunda Cita de Rodríguez sobre la visita de Buarque.

Añade que ambos artistas, amigos desde hace más de cinco décadas, grabarán una nueva versión de la canción Sueño con serpientes, considerada un clásico del cantautor cubano, del cual el artista brasileño ya había vertido en portugués y grabado otras canciones.

Y avanza que la pista estará disponible pronto en todas las plataformas musicales.

La nota señala que la visita de Buarque "fortalece los lazos entre dos nombres centrales de la canción latinoamericana, históricamente vinculados por afinidades estéticas y compromiso político en el continente".

La grabación comenzó en los estudios Ojalá, con la participación de los músicos Niurka Gonzales en la flauta, Jorge Reyes en el contrabajo, Malva Rodríguez al piano, Oliver Valdés en la batería y arreglos de Jorge Aragón.