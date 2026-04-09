×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Chyno y Nacho
Chyno y Nacho

Chyno y Nacho lanzan "Radio Venezuela", un disco que reúne decenas de artistas venezolanos

El álbum reúne a artistas venezolanos de distintas generaciones y estilos, en un contexto en el que la presencia internacional de músicos del país ha crecido en los últimos años

    Expandir imagen
    Chyno y Nacho lanzan Radio Venezuela, un disco que reúne decenas de artistas venezolanos
    El dúo Chyno y Nacho presentó este jueves su nuevo álbum 'Radio Venezuela'. (FUENTE EXTERNA)

    El dúo Chyno y Nacho presentó este jueves su nuevo álbum 'Radio Venezuela', un proyecto ideado por Nacho Mendoza junto con su sobrino Ignacio 'Happy' Mendoza, que reúne a una amplia representación de artistas venezolanos y toma como eje simbólico a la radio como vínculo con el país.

    El álbum reúne a artistas venezolanos de distintas generaciones y estilos, en un contexto en el que la presencia internacional de músicos del país ha crecido en los últimos años, detalla el dúo en un comunicado.

    El disco incorpora interludios con las voces de Luis Chataing y Renny Ottolina, y cuenta con la participación de 58 profesionales, en alusión al código telefónico de Venezuela (+58).

    El repertorio incluye colaboraciones con Rawayana en 'Corales', 3AM en 'Mosca', Noreh y Luis Silva en 'D'Pueblo', así como Akapellah en 'Na'Guárá de Linda'.

    • También participan Mau y Ricky en 'Dónde estás' y Nella en 'Momentos'.

    Colaboraciones

    El álbum suma además a Micro TDH en 'Te Extraño'; Caibo, Huáscar Barradas y Rafael 'El Pollo' Brito en 'Mar-a-Caibo', y a Danny Ocean en 'Entrégame'. También figuran Elena Rose con 'D'Lejitos', Neutro Shorty con 'Carlitos' y 'Fact', Lasso con 'Lassoltería' y Joaquina con 'Maiquetía'.

    El tema 'Maleta', junto a 2Merengada, se presenta como una de las piezas centrales del álbum, que también incluye interludios como 'Chataing', 'Gramófono' y 'Renny Ottolina'. El proyecto incorpora además a Neomai. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 