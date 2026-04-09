Blessd presenta su nuevo álbum "El mejor hombre del mundo"

El tema central de Blessd, "Si las paredes hablaran", destaca por su tono más introspectivo y emocional. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante colombiano Blessd presentó este jueves su sexto álbum de estudio llamado 'El mejor hombre del mundo' con el que busca consolidar su alcance dentro de la música urbana de Colombia y ampliar su proyección internacional como parte de una nueva generación de artistas del país.

El disco, compuesto por 12 canciones, mantiene una línea narrativa íntima y personal. Su portada refuerza esa idea: aparece de espaldas, abrazado por su pareja, la empresaria Manuela Gutiérrez, quien sostiene una ecografía y unas zapatillas de bebé, imagen que conecta con el anuncio que hizo hace dos meses de que será padre.

En el proyecto participan artistas como el productor colombiano Ovy On The Drums, así como Myke Towers y Crudo Means Raw, con quienes busca "transitar entre distintas emociones, experiencias y momentos de la vida", según un comunicado de su equipo de prensa.

Este lanzamiento se realiza tras una gira nacional en la que Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, se presentó frente a más de 230,000 personas de diferentes lugares del país, incluyendo Medellín, su ciudad natal.

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"Este álbum es muy personal para mí. Es el reflejo de todo lo que he vivido en estos últimos años: lo bueno, lo difícil, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Para mí, ser 'el mejor hombre del mundo' no es ser perfecto, es estar en ese proceso, crecer, equivocarse y seguir adelante con más claridad", aseguró Blessd citado en el comunicado.

El tema central, 'Si las paredes hablaran', destaca por su tono más introspectivo y emocional, con una narrativa centrada en los recuerdos y las huellas de relaciones pasadas, mientras que otras canciones como 'Hola qué tal', junto a Myke Towers aportan un sonido más ligero, romántico y comercial.

El álbum también incluye otros temas que se presentaron anteriormente, como 'EMHDM' (siglas de 'El Mejor Hombre del Mundo') y 'Yogurcito remix', una regrabación de uno de sus temas más populares junto a los cantantes Anuel AA, Yan Block, Luar La L, ROA y Kris R, entre otros artistas.

Con la presentación de 'El mejor hombre del mundo', Blessd busca una proyección internacional "cada vez más fuerte" impulsada por su mayor visibilidad en Colombia.