Bruno Mars es proclamado "Nuevo Rey de Las Vegas" con desfile en su honor

Este reconocimiento coincide con el inicio de la gira mundial Romantic Tour de Bruno Mars, que arranca en el Allegiant Stadium. ( FUENTE EXTERNA )

Las Vegas celebró al cantante Bruno Mars con un espectacular desfile en el Strip, donde fue proclamado como el "Nuevo Rey de Las Vegas" durante una jornada llena de música, entusiasmo y reconocimiento.

El artista recorrió el emblemático Las Vegas Strip a bordo de un llamativo lowrider rosa, acompañado por dos bailarinas, ante la mirada de cientos de fanáticos que se congregaron para presenciar el evento.

Como parte del homenaje, la ciudad declaró el viernes como el "Día de Bruno Mars" y anunció la designación de una calle con su nombre: "Bruno Mars Drive". Este reconocimiento coincide con el inicio de su gira mundial Romantic Tour, que arranca en el Allegiant Stadium.

"Es un gran privilegio, y quiero agradecerles de todo corazón por brindarme esto hoy", expresó el cantante ante la multitud.

Con este honor, Mars se une a un exclusivo grupo de leyendas que cuentan con calles en la ciudad, como Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr.

El director ejecutivo de MGM Resorts International, Bill Hornbuckle, destacó que el artista ha construido un legado sólido que le permitirá continuar presentándose en la ciudad durante muchos años.

Exitosa residencia

Bruno Mars ha sido una figura constante en los escenarios de Las Vegas durante más de 15 años, acumulando más de 140 presentaciones en su residencia entre 2016 y 2025. Además, hace dos años inauguró The Pinky Ring, un exclusivo bar de cócteles y club nocturno ubicado en el Bellagio.

"Amo esta ciudad", afirmó el artista.

En un gesto solidario, Mars anunció la donación de un millón de dólares al Hospital Infantil de Las Vegas, aporte que fue igualado por MGM Grand. La celebración culminó con una breve actuación junto a su banda, The Hooligans, como adelanto del espectáculo que ofrecería esa misma noche.

"Mi sueño siempre fue organizar una fiesta callejera y poner a bailar a todo el mundo", comentó el cantante.

Cientos de personas esperaron durante horas, soportando altas temperaturas, para ver al artista. Entre ellas, la residente local Deedee Jenkins, quien expresó su entusiasmo por ver a Mars unirse a la lista de íconos de la ciudad.

"Ellos son de la vieja escuela. Esto es sangre nueva, y estoy lista para ello", afirmó.

Bruno Mars, de 40 años, es reconocido como uno de los artistas más exitosos de la historia, y ha vendido más de 200 millones de sencillos a nivel mundial y ganado 14 premios Grammy.

Comenzó como imitador infantil de Elvis Presley y Little Richard. Mars es conocido por hits globales como Just the Way You Are, Grenade, Locked Out of Heaven y 24K Magic.