Panamá rinde homenaje póstumo a Willie Colón con un tributo de trombones

Willie Colón demostró que este instrumento es muy bonito e inspiró a muchos a tocarlo. ( FUENTE EXTERNA )

El parque V Centenario del Casco Antiguo de la capital panameña se transformó este domingo en un gran conservatorio al aire libre, donde cientos de trombonistas se reunieron para interpretar la tradicional Murga de Panamá en homenaje póstumo al maestro de la salsa Willie Colón.

"Willy Colón es muy grande y hoy vamos a tener un gran tributo en el que, si Dios quiere, participarán más de 300 trombonistas para tocar la Murga de Panamá. Vamos a rendirle un gran homenaje a su música y estamos contentos de poder darle este reconocimiento", expresó a EFE el músico y organizador del evento, Alberto Gaitán,

El músico panameño también recordó la versatilidad de Colón, a quien calificó como "un genio" irrepetible, y añadió: "No sé cómo hacía para tocar trombón y cantar al mismo tiempo; parece imposible y, sin embargo, lo hacía de la mejor manera".

El conocido "Rey del Trombón", fallecido el 21 de febrero de 2026 a los 75 años en Nueva York, tras su paso por el sello Fania y trabajar con figuras como Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz, continuó su carrera como solista y cantante al frente de su banda, con producciones como The Good, Bad and The Ugly (1976) y Solo (1988), que cosecharon nuevos éxitos y mantuvieron vigente el sonido salsero.

Entre los temas más destacados de su trayectoria —en la que vendió más de 30 millones de discos— figuran los inolvidables "El gran varón", que aborda el VIH, así como "Gitana", "La murga", "Piraña", "Calle luna, calle sol", "La banda", "Idilio", "Ah, ah, oh, no" y "El día de mi suerte", entre muchos otros.

Gaitán subrayó además el vínculo cercano que mantuvieron con el salsero neoyorquino de origen latino. "Para nosotros no fue solo un amigo, sino como un padre. Compartimos anécdotas, canciones, producciones y giras. Nos deja un legado que seguiremos a través de su música", afirmó.

Asimismo, destacó que la clave para mantener vigente la salsa radica en la participación de las nuevas generaciones: "Es necesario que la juventud venga a darle contenido a la salsa. Los salseros como nosotros siempre vamos a estar, pero hace falta que la nueva era se interese por este género".

El tributo también evidenció esa vigencia entre los más jóvenes. Así lo demostró Allen Smith, trombonista de 18 años e integrante de la banda internacional del Colegio Moisés Castillo Ocaña, quien aseguró estar "muy emocionado" de participar en el evento.

"Willie Colón demostró que este instrumento es muy bonito e inspiró a muchos a tocarlo. Para mí es una sensación increíble", manifestó a EFE.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/878be0435a3ce14cf259f71e192c4af92cb20b61w-1-06b3869c.jpg Mario Solis toca el trombón durante un tributo al fallecido músico estadounidense Willie Colón este domingo, en Ciudad de Panamá (Panamá). (EFE)

Smith explicó que el trombón requiere disciplina y entrega, aunque subrayó que "la música es para cualquiera; si tienes el tiempo y la inspiración para aprender, ningún instrumento es imposible".

El encuentro, celebrado en el corazón histórico de la capital panameña y con una nutrida asistencia de público salsero en la conocida Calle Latina, se convirtió en una poderosa muestra de respeto y admiración hacia una de las figuras más influyentes de la salsa, cuyo legado continúa marcando generaciones de músicos en toda América Latina.