Gloria Trevi y Lola Índigo se suman al tributo de Billboard Mujeres Latinas en la Música. ( FUENTE EXTERNA )

La mexicana Gloria Trevi y la española Lola Índigo se suman a la lista de homenajeadas de la edición del especial Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará en Miami el 23 de abril, según anunciaron este lunes Telemundo y Billboard.

Ambas cadenas ya habían informado que el homenaje incluye también a Becky G, Ivy Queen, Joy, Julieta Venegas y Young Miko.

El evento reconoce a las mujeres que lideran y transforman la música latina, reuniendo a artistas de distintas generaciones en una noche de presentaciones y reconocimientos.

Trevi recibirá el premio Trayectoria artística, en reconocimiento a una carrera de décadas marcada por éxitos internacionales, giras mundiales y una influencia sostenida en la música latina.

Lola Índigo será distinguida con el Premio evolución, que reconoce a artistas en constante crecimiento y reinvención creativa. Tras su paso por el programa Operación triunfo, se ha posicionado como una de las figuras más relevantes del pop español.

Conductora

Entre tanto, la cantante y empresaria Chiquis, ganadora de tres premios Latin Grammy y figura de la música regional mexicana, será la conductora del especial.

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