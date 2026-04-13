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Billboard Mujeres Latinas en la Música
Billboard Mujeres Latinas en la Música

Gloria Trevi y Lola Índigo se suman al tributo de Billboard Mujeres Latinas en la Música

El homenaje incluye también a Becky G, Ivy Queen, Joy, Julieta Venegas y Young Miko

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    Gloria Trevi y Lola Índigo se suman al tributo de Billboard Mujeres Latinas en la Música
    Gloria Trevi y Lola Índigo se suman al tributo de Billboard Mujeres Latinas en la Música. (FUENTE EXTERNA)

    La mexicana Gloria Trevi y la española Lola Índigo se suman a la lista de homenajeadas de la edición del especial Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará en Miami el 23 de abril, según anunciaron este lunes Telemundo y Billboard.

    Ambas cadenas ya habían informado que el homenaje incluye también a Becky G, Ivy Queen, Joy, Julieta Venegas y Young Miko.

    El evento reconoce a las mujeres que lideran y transforman la música latina, reuniendo a artistas de distintas generaciones en una noche de presentaciones y reconocimientos.

    Trevi recibirá el premio Trayectoria artística, en reconocimiento a una carrera de décadas marcada por éxitos internacionales, giras mundiales y una influencia sostenida en la música latina.

    Lola Índigo será distinguida con el Premio evolución, que reconoce a artistas en constante crecimiento y reinvención creativa. Tras su paso por el programa Operación triunfo, se ha posicionado como una de las figuras más relevantes del pop español.

    Conductora

    • Entre tanto, la cantante y empresaria Chiquis, ganadora de tres premios Latin Grammy y figura de la música regional mexicana, será la conductora del especial. 
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