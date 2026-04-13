Soda Stereo Ecos aterriza en México con el avatar digital de Gustavo Cerati

El nuevo espectáculo de Soda Stereo, que tendrá su primera fecha el próximo 14 de abril en Ciudad de México. ( FUENTE EXTERNA )

La ilusión de ver al cantautor Gustavo Cerati (1959–2014) en una presentación en vivo, junto con el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti, podrá cumplirse gracias a 'Ecos', el nuevo espectáculo de Soda Stereo, que tendrá su primera fecha el próximo 14 de abril en Ciudad de México y contará con un avatar digital del argentino.

"Lo que más va a sorprender a los fans de Soda Stereo es que lograrán ver una presencia física de Gustavo sobre el escenario", dijo Nicolás Bernaudo, quien, además de haber colaborado durante 14 años con Cerati, es uno de los referentes del diseño de experiencias audiovisuales en Argentina.

Este reencuentro con la banda, que marcó la historia del rock en español en la década de 1980, coincide con una tendencia en la industria del entretenimiento que apuesta por apelar a la nostalgia, un mecanismo que "está funcionando" para conectar con las "fibras más emotivas del público", aseguró a EFE Bernaudo.

Además, explicó que revivir experiencias que marcaron a una generación puede despertar nuevas emociones en las siguientes, como ocurrió en el debut de la gira el pasado mes de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

"Iba el padre con el hijo, que nunca los vio (a Soda Stereo), pero que escuchó toda su vida en la casa y los dos se emocionaron de manera distinta. Eso es lo que nos está gustando y está pasando a nivel mundial: la emoción y los regresos", resaltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/gira-soda-stereo-1jpg-captura-de-pantalla-2026-04-13-193616-7bb2f838.jpg Tras su debut en Argentina, Soda Stereo aterriza en México con un total de siete presentaciones en abril. (FUENTE EXTERNA)

Recordar a Cerati

Bernaudo precisó que el montaje en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana consistirá en la instalación de 800 luces LED sincronizadas en tres estructuras gigantes, así como en el uso de múltiples pantallas y "tules holográficos".



Estos elementos, dijo, contribuirán a crear una atmósfera lumínica capaz de despertar la ilusión de que el emblemático vocalista está sobre el escenario, interpretando himnos del rock como 'De música ligera'.



También explicó que, para diseñar el avatar digital de Cerati y dejar plasmado su legado, se basaron "primero, en toda su historia" y, posteriormente, en "la última versión de Gustavo", ya que, dijo, "era muy cambiante".



La última etapa del artista fue "espléndida" y de un nivel creativo "sobresaliente", afirmó Bernaudo, quien acompañó su faceta solista en 'Fuerza Natural' (2009), el álbum que dio pie a la gira con la que cerraría su carrera antes de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), que lo dejó en coma durante cuatro años y finalmente provocó su muerte en 2014.



La gira ´Ecos´ fue pensada cuidadosamente por Alberti, Bosio e incluso los hijos de Cerati, Benito y Lisa, por lo que recorrerá los clásicos de Soda Stereo, algunos incluidos en ´Me Verás Volver´ (2007).



"Con la familia tuvimos relación desde el primer momento. Aportaron comentarios y sumaron en todo momento a la creación del espectáculo", concluyó Bernaudo.



Tras su debut en Argentina, Soda Stereo aterriza en México con un total de siete presentaciones en abril: la primera en Ciudad de México (14, 15 y 16), para continuar en el Auditorio Telmex de Guadalajara (18 y 19) y concluir en el Auditorio Banamex de Monterrey los días 21 y 22.



La gira tendrá fechas en distintos países en 2026, aunque México es un destino importante para la agrupación, ya que el 22 % de su audiencia global se ubica en el país norteamericano.