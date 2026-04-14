Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes

Fotografía de archivo del 5 de octubre de 2023 del guitarrista argentino Felipe Staiti posando en la alfombra azul de los Premios Billboard en Miami (EE.UU.). ( EFE/ MARLON PACHECO/ARCHIVO )

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió Ramírez en la red social Instagram.

"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.

Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como "Lamento Boliviano" y "La muralla verde".