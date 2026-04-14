Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes
Fundado en 1979, el grupo se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo
Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez.
"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió Ramírez en la red social Instagram.
"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.
Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes
- Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como "Lamento Boliviano" y "La muralla verde".