Un jurado de EE.UU. declara que Live Nation y Ticketmaster operan como monopolio

Un jurado federal declara monopolio a Live Nation y Ticketmaster en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un jurado federal en Estados Unidos declaró este miércoles que la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster operan como un monopolio en la venta de entradas para eventos en vivo, tras un juicio que se extendió por unas cinco semanas en Nueva York.

El veredicto marca un punto de inflexión en la industria del entretenimiento, al señalar que ambas compañías concentran un alto control sobre la comercialización de conciertos y espectáculos tanto en Estados Unidos como en otros mercados internacionales.

La decisión se produce luego de que, a mitad del proceso judicial, el Departamento de Justicia alcanzara un acuerdo de resolución con Live Nation. Sin embargo, el juicio continuó debido a que decenas de estados mantenían su participación en la demanda, según reportaron las cadenas NBC y CNN.

Live Nation no solo promueve conciertos, sino que también integra la venta de boletos a través de Ticketmaster y la gestión de artistas, lo que le permite operar como un actor dominante en la cadena completa del negocio de espectáculos en vivo.

Esta estructura ha sido cuestionada por autoridades y actores de la industria, al considerar que limita la competencia y afecta los precios para los consumidores.

Implicaciones del fallo en la industria global

La empresa desarrolla operaciones en Europa, América Latina y otras regiones, donde organiza giras internacionales y grandes eventos musicales.

En el caso de República Dominicana, Live Nation mantiene una relación directa con el mercado local a través de su participación en SD Concerts, una de las principales productoras de espectáculos del país. Esta alianza estratégica permite la integración de la plaza dominicana al circuito global de conciertos y facilita la llegada de artistas internacionales.

Reacciones y posibles cambios regulatorios

Expertos consideran que cualquier medida regulatoria derivada de este fallo podría tener efectos en los mercados donde la empresa tiene presencia, incluyendo América Latina, al modificar las dinámicas de contratación de artistas, producción de eventos y venta de entradas.

Se espera que en las próximas semanas se definan posibles sanciones o cambios estructurales que podrían transformar el modelo de negocio de Live Nation y Ticketmaster, con impacto directo en la industria global del entretenimiento en vivo.