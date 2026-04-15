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Sociedad de Compositores
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Sociedad de Compositores realizará premiación el 5 de mayo en Miami

La celebración contará con la participación de "luminarias de la música, ganadores de premios

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    Sociedad de Compositores realizará premiación el 5 de mayo en Miami
    Gloria y Emilio Estefan serán parte de esta edición. (FUENTE EXTERNA)

    Los premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) tendrán lugar el próximo 5 de mayo en Miami para rendir tributo a los compositores de las canciones más destacadas de la música latina de este año.

    La celebración contará con la participación de "luminarias de la música, ganadores de premios, compositores, editoras y ejecutivos de la industria del entretenimiento", informó este miércoles la asociación en un comunicado.

    • La edición 34 de la gala condecorará a los ganadores de las categorías Compositor Latino del Año, Artista Latino del Año, Canción Latina del Año y Editor Latino del Año.

    ASCAP es la única organización de derechos de autor y membresías en Estados Unidos que opera sin fines de lucro, y está compuesta por más de un millón de compositores, autores y editores musicales.

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    Además, representa a algunos de los creadores musicales más talentosos del mundo, como Beyoncé, Billie Eilish, Bad Bunny o Romeo Santos.

    Algunos de los premiados en la última edición de los premios fueron el mexicanoestadounidense Xavi, el colombiano Feid, Dani Raw y Daddy Yankee.

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