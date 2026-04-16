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De Barranquilla para el mundo: Shakira y Beéle lanzan el video de "Algo tú"

La producción resalta la esencia cultural de Barranquilla y une sonidos globales

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    De Barranquilla para el mundo: Shakira y Beéle lanzan el video de "Algo tú"
    Shakira y Beéle anuncian nuevos remixes junto a Indira Paganotto y Shimza. (FUENTE EXTERNA)

    La superestrella Shakira y el artista colombiano en ascenso Beéle, lanzaron el video de su nuevo tema "Algo tú". Dirigido por la intérprete de "Waka Waka" y Jaume de Laiguana, el video muestra a los artistas perfectamente sincronizados mientras bailan por las calles de Barranquilla, su ciudad natal.

    Uno de los principales escenarios del video es el icónico Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un sitio emblemático del reconocido carnaval de la ciudad.

    También aparecen el gran malecón a lo largo del río Magdalena, la Rueda de la Fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Todos estos espacios fueron restaurados y/o construidos por la Alcaldía de Barranquilla, liderada por el alcalde alejandro char, como testimonio de la transformación urbana de la ciudad en los últimos 20 años.

    Además, el video incluye la participación de reconocidas comparsas del carnaval, como Rumbón Normalista, son Kalimba y el icónico grupo de danza el Congo Grande de Barranquilla, lo que aporta una atmósfera festiva y auténtica que conecta la canción con las raíces culturales y la identidad de la región.

    ShakiraBeéle interpretaron por primera vez la canción en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México, marcando el evento más grande realizado en la historia de ese lugar, con más de 400 mil asistentes, ambos artistas electrificaron la plaza y generaron gran expectativa en torno al lanzamiento del tema.

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    • Por su parte, Shimza adelantó su remix durante el primer fin de semana de Coachella, en un set back-to-back con Afrojack que captó de inmediato la atención de una audiencia internacional masiva.

    Shakira se presentará en la playa de Copacabana como parte del concierto Todo mundo no rio el próximo 2 de mayo. Este espectáculo gratuito será un evento vibrante en el que interpretará los mayores éxitos de toda su carrera, continuando su gira mundial durante 2026.

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