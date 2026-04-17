Rosalía publica "Lux (Complete Works)", con una versión inédita de "Dios es un stalker"

La cantante Rosalía durante el concierto que ofreció en el Palau Sant Jordi de Barcelona. ( EFE / CHRISTIAN BERTRAND / LIVE NATION )

La cantante española Rosalía publicó este viernes por sorpresa en formato digital una reedición de su último disco titulada Lux (Complete Works), que incluye tres temas que hasta ahora solo estaban disponibles en formato físico, así como una versión inédita de "Dios es un stalker".

La propia artista lo anticipó a través de sus redes sociales mediante un carrusel de imágenes en las que aparece, por ejemplo, con un traje de novia y una venda en los ojos, invitando a sus seguidores a revisar plataformas como Spotify.

En estas plataformas, los usuarios han podido encontrar la nueva edición de Lux, que incluye temas como "Focu'ranni", "Novia robot", "Stalker (versión Francotiradora)" y "Jeanne", además de los otros catorce cortes que ya se han convertido en referentes para sus seguidores, como "Berghain", "Reliquia", "La perla", "La yugular" o "Magnolias".

Asimismo, tanto en Spotify como en Apple Music, se puede visualizar el videoclip lanzado para "Focu'ranni", una canción en la que Rosalía canta parcialmente en siciliano —cuyo título significa "gran incendio"— y en la que aborda la ruptura de su compromiso con el también artista Rauw Alejandro.

Vestida de novia, como en las imágenes compartidas en sus redes, la artista aparece al inicio del video desconsolada y sin su anillo, aunque posteriormente se muestra recuperada con el apoyo de otras mujeres mientras canta: "No seré tu mitad / Nunca de tu propiedad / Seré mía / Y de mi libertad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/imagen-de-la-cantante-rosalia-efeepaadam-vaughan-2472482b.jpg Imagen de la cantante Rosalía. (EFE/EPA/Adam Vaughan)

Lux se convirtió en 2025 en el disco español más vendido del año en el país, logro que alcanzó en apenas siete semanas, durante las cuales se mantuvo en el número uno de la lista oficial de Promusicae. Además, fue ampliamente reconocido por la crítica internacional, con medios como Rolling Stone que lo incluyeron entre los mejores álbumes del año.

Mientras tanto, Rosalía continúa con éxito la gira de presentación en vivo, a la que le restan dos conciertos en el Palau Sant Jordi antes de continuar hacia ciudades como Ámsterdam, Berlín, Londres, Miami y Nueva York.

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Está previsto que la artista llegue a Latinoamérica a partir del 16 de julio, iniciando en Bogotá y continuando por Santiago de Chile, Buenos Aires, México y cerrando la gira en San Juan de Puerto Rico el 3 de septiembre.

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