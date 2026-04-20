Rosalía es la "Mujer del Año", según Billboard

Fotografía de archivo de la cantante española Rosalía. ( EFE/ALBERTO VALDÉS )

La cantante española Rosalía recibirá el premio a la "Mujer del Año" en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, que se celebrará el jueves en Miami, según anunciaron este lunes Telemundo y Billboard.

Rosalía será distinguida por ser "una de las voces más influyentes de su generación" y por "desafiar los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo", indicaron los organizadores en un comunicado.

Billboard destacó que el álbum más reciente de la artista, LUX, debutó en noviembre en el primer lugar de las listas "Top Latin Albums", "Top Latin Pop Albums", "Classical Albums", "Classical Crossover" y "World Albums", además de alcanzar el cuarto puesto en el Billboard 200, marcando su primera entrada en el top 10 de la clasificación general.

"Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria", añadieron.

La artista, de 33 años, ha reafirmado "su impacto global" en las listas de Billboard, donde ha alcanzado siete veces el primer lugar en "Latin Airplay" y ha logrado nueve entradas en el top 10 de "Hot Latin Songs", además de acumular más de 60 apariciones en el ranking global.

Más allá de las cifras, los organizadores subrayaron que "su influencia trasciende la música", extendiéndose a ámbitos como las artes visuales, la moda y la dirección artística.

"Reconocerla como 'Mujer del Año' es celebrar una trayectoria de excelencia artística, así como su impacto cultural y las nuevas posibilidades que continúa abriendo para las mujeres en la música", concluyeron.

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Con este reconocimiento, Rosalía se suma a una lista de homenajeadas que incluye a Lola Índigo, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Becky G, Joy Huerta, Ivy Queen y Young Miko.

Por su parte, la cantante y empresaria Chiquis Rivera será la encargada de conducir el evento, que se transmitirá el jueves por Telemundo a partir de las 21:00 horas del este de Estados Unidos (01:00 GMT del viernes).