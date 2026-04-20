Enrique Féliz lanza "Fuego", una mangulina que exalta la identidad dominicana

El tema de Enrique Féliz se fusiona al ritmo de la mangulina con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor Enrique Féliz estrena este viernes 24 de abril su nuevo producto musical titulado "Fuego", canción y video a ritmo de mangulina que estará disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube.

Con este trabajo, el artista viene a enriquecer su apuesta por la música autóctona dominicana, en apuesta a la identidad cultural nacional, algo que ha estado haciendo desde sus inicios y en las últimas décadas de maneras alterna hasta en sus producciones de corte religioso.

El artista manifestó que con Fuego pretende constituirse en "la chispa que encienda de pasión por lo nuestro, la conciencia de las presentes generaciones dominicanas, al tiempo de llamar la atención de los amantes de la buena música en todo el mundo para invitarles a conocer y disfrutar del riquísimo tesoro cultural que somos".

De la producción

Mientras que la autoría y producción de este nuevo sencillo pertenecen a Enrique Féliz y el arreglo musical a Dichens Salcedo, el video cuyo rodaje se realizó en una locación de Sainaguá, San Cristobal, República Dominicana, su dirección estuvo a cargo de Rdgzproductions. La distribución es de Mayimba Music.

Entre sus composiciones más difundidas figuran Corazón blindado, en la voz de Sophy; Si ella te falla, interpretada por Valeria; Palomita, grabada por Johnny Ventura; Magia rosa, popularizada por Viti Ruiz; así como Yo por tu amor, La pared y Coge cuadre, éxitos en la voz de Joe Veras.