Lemar estrena su nueva producción "Inolvidable" inspirada en Luis Miguel

Lemar dijo que elegir los temas de esta producción fue tarea ardua porque Luis Miguel tiene un repertorio muy amplio. ( FUENTE EXTERNA )

El artista venezolano Lemar presentó su más reciente producción musical titulada "Inolvidable", un proyecto íntimo y profundamente personal que define como "una confesión hecha música", en el que apuesta por la autenticidad y la conexión emocional con el público.

Durante el encuentro con la prensa, dijo que este nuevo trabajo discográfico refleja su esencia, pues reúne experiencias, sentimientos y vivencias que, según explica, han sido parte de su historia a lo largo de los años. Cada tema, asegura, está cargado de verdad, sensibilidad y una fuerte carga emocional.

En la actividad el artista estuvo acompañado de su pareja, la doctora Tania Medina y rinde homenaje al legado del reconocido artista Luis Miguel, integrando su elegancia musical con la intensidad y pasión de la salsa, género que forma parte de su identidad artística.

"Esta no es solo una producción, es el reflejo de quién soy, de lo que siento y de lo que he callado. En cada nota hay historia, verdad... hay alma", expresó el artista.

Fiel a su esencia

Lemar destacó que este proyecto surge como un acto de valentía personal, al decidir mantenerse fiel a su esencia en una industria que constantemente impulsa a seguir las tendencias del momento.

En ese sentido, afirmó que "en un mundo que muchas veces te empuja a seguir lo que está de moda, yo elegí escuchar mi esencia, mi raíz, mi verdad. Este disco es una declaración de identidad y una apuesta al arte que trasciende".

Canciones elegidas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/f4dfeb32-9251-4141-887f-69c7a845f381-fa374324.jpg La producción fue grabada en República Dominicana.

Lemar dijo que elegir los temas de esta producción fue tarea ardua porque Luis Miguel tiene un repertorio muy amplio. Sin embargo, las elegidas para "Inolvidable" fueron: "Suave", "Amarte es un placer", "La incondicional", "Te necesito", "No sé tú", "O tú o ninguna", "Hasta que me olvides" e "Inolvidable".

Más allá de reinterpretar estas canciones, el artista indicó que su propósito es lograr que la música conecte nuevamente con las emociones del público. "Mi objetivo no es solo que estas canciones vuelvan a sonar, es que vuelvan a sentirse, que toquen fibras, que despierten memorias y que abracen corazones".