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Taylor Swift no busca a sus exparejas en sus letras: "Él no escribió el tema, lo hice yo"

La cantante explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas

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    Taylor Swift no busca a sus exparejas en sus letras: Él no escribió el tema, lo hice yo
    La artista estadounidense Taylor Swift. (FUENTE EXTERNA)

    La cantautora estadounidense Taylor Swift tachó de "raro" el afán de algunos de sus seguidores y de la opinión pública por someter sus letras a "pruebas de paternidad" para adivinar sobre qué expareja está escribiendo, y reivindicó su papel como única creadora de sus éxitos.

    • "Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo", sentenció Swift durante una entrevista a The New York Times publicada este martes.

    Durante la charla, Swift explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha usado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.

    La artista habló de sus rant bridge (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.

    Swift confesó que le encanta escribir este tipo de partes vocales rápidas, detallando que sirven para retroceder, ver la perspectiva completa y revelar el verdadero cuadro de la historia.

    "Quieres que este puente del desahogo transmita con la mayor intensidad posible la emoción que intentas establecer a lo largo de la canción, y quieres que sea una especie de crescendo", anotó la cantautora.

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    • La multipremiada estrella también reflexionó sobre cómo, desde muy temprana edad, su amor por cantar y tocar instrumentos la llevó a darse cuenta de que la composición sería un pilar fundamental de su vida.
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