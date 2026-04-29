Rosana regresa a México "con las ganas de compartir" treinta años de trayectoria

Rosana y su guitarra fueron un símbolo de la música en español en los recientes años noventa, con "Si tú no estás". ( EFE )

La cantante española Rosana Arbelo regresa a México, la tierra de su querido Javier Solís, en su retorno a los escenarios del mundo, para presentar su nueva gira en la que, más que éxitos, busca "compartir" -principalmente con las nuevas generaciones- lo que ha vivido durante treinta años de trayectoria.

"Tengo la suerte de haber vivido el éxito y ahora lo que más me apetece es compartir esa suerte con los demás, especialmente con los niños", dijo este miércoles la intérprete -en una conferencia de prensa- sobre este cambio en su carrera en el que también debuta como directora de su serie documental "Mejor vivir sin miedo".

Rosana (Islas Canarias, 1963) y su guitarra fueron un símbolo de la música en español en los recientes años noventa, con el éxito de ´Si tú no estás´ y ´A fuego lento´, ambos temas incluidos en su disco debut ´Lunas Rotas´ (1996), que acumulan millones de reproducciones a nivel global.

Desde esa época, la compositora supo que el corazón de la música se encontraba en el público y no en la solemnidad de los escenarios, por ello, decidió embarcar OMOW (Otro Mundo, Nuestro Mundo) un proyecto enfocado en su docuserie, pero también en iniciativas comunitarias como ´Más que Barrios´.

En ese sentido, la artista se niega a reducir su gira o la conmemoración de los treinta años de ´Lunas Rotas´, sino más bien a "estar de lado de la gente", especialmente en este momento en el que "el mundo está pasando uno de los momentos más frágiles que se recuerdan".

"Tenía que hacer algo más sin repetir el camino", añadió la cantautora, que relató que ese impulso lo sintió en 2021 cuando dos noticias afectaron su vida: la primera anunciaba "el aumento de casi un 40 % de niños entre 8 y 13 años que se estaban suicidando" y la segunda relataba "un aumento brutal de la soledad" a nivel global.

OMOW es la base más sólida y solidaria de Rosana, con la que aseguró "hará más música que nunca" y también será el plan para "hacer muchas otras cosas más".

"Los seres humanos estamos aquí no solamente para pasar la vida en fila o para competir, sino también para compartir", concluyó la española.

La cantautora marcará su regreso a los escenarios en México el 4 de octubre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla y continuará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 6 del mismo mes, una de las fechas más esperadas del tour en el país.

La gira contará con otras dos fechas, la primera el 8 de octubre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey y la última será el 9 en el Teatro Diana de Guadalajara.