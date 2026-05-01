Leslie Grace responde "quién es el amor" en un disco que conecta con su raíz dominicana

Leslie Grace vuelve a la música tras años en la actuación con su disco 'Amor, ¿quién eres?'. ( EFE )

Leslie Grace vuelve a la música tras años en la actuación con su disco 'Amor, ¿quién eres?', en el que responde a esta pregunta mediante 14 canciones en las que conecta con sus raíces dominicanas con una mezcla de géneros tropicales como la bachata, el cha cha chá, el merengue y el reguetón.

Grace, conocida por su rol protagónico de Nina Rosario en la película 'In the Heights'('En el barrio') de 2021, cuenta en una entrevista con EFE que contestar "quién es el amor" puede ser algo "tan fácil o tan difícil", pero los temas de su álbum, que se estrena este viernes, "van respondiéndole" al público.

"Es una pregunta que tiene muchas respuestas, por eso quería centrar el disco en esa pregunta porque es una pregunta que le hago al amor, pero también que me hago a mí misma, y a través de mis experiencias con el amor he podido aprender mucho de lo que llevo por dentro", manifiesta.

El guion de la actriz como cantante

'Lloviendo estrellas' fue en 2015 el último EP de Leslie Grace, quien ganó fama por protagonizar 'In the Heights', basada en un musical de Lin-Manuel Miranda, además de 'In the Summers', junto al cantante puertorriqueño Residente en 2024, así como ser coanfitriona de los Premios Juventud y los Latin American Music Awards.

La artista de 31 años, hija de padres dominicanos, nacida en el Bronx y criada en Florida, reconoce que "la mayoría de la audiencia la conoce ahora como actriz", pero recuerda que ella empezó su carrera con la música a los 16 años.

Por ello, espera que el público escuche 'Amor, ¿Quién eres?' porque es un "autorretrato" de ella musicalmente.

"Lo lindo de la actuación es que puedo conocer diferentes partes de quién soy a través de diferentes personajes", comenta.

"Pero algo que solo me lo puede dar la música es que es la historia que yo puedo escribir, que es mi historia, y no estoy siguiendo el guión de otra persona, pero el guión mío", añade.

La cantautora promete que "se puede sentir cierta madurez creativamente", además de confesar que escribió "esas canciones con una postura más vulnerable", en un proceso creativo que "tal vez sea un poquito riesgoso".

Fiel al ritmo dominicano

Hasta ahora, Leslie Grace ha lanzado como sencillos 'Inmerecido', en el que explora las relaciones tóxicas a través del R&B, el afrobeat y una letra bilingüe.

Asimismo, 'Ayayay', que en 2025 fue la primera canción de la artista en tres años y el primer tema público de su disco, su primer LP en una década.

El disco, explica la creadora, empieza con una bachata, con el título del álbum, 'Amor, ¿Quién eres?', para seguir con ritmos fieles a República Dominicana.

"Era superimportante marcar eso al comienzo del disco porque empecé con la bachata, me di a conocer con la bachata, y es un sonido típico de mi país, el cual estoy muy orgullosa de ser parte de ese género, especialmente siendo la única femenina dentro de un género dominado por los hombres", expone.

Los siguientes temas son una fusión de géneros caribeños, como el "merenguetón" de la canción 'Tú supiste', mientras que otros mezclan el cha cha chá con pop y algunas son "más clásicas", como boleros o baladas.

"Todas estas canciones que tienen estos sonidos más típicos traté de fusionarlas con sonidos más contemporáneos para traerle algo refrescante a los sonidos que me inspiraron creciendo en mi casa y escuchando música que tocaban mis papis, de nuestro país, y poder ofrecer algo nuevo a esos géneros", menciona.

Te puede interesar Leslie Grace reacciona a cancelación de película donde daría vida a "Batgirl"