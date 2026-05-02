Estos son los principales estrenos de la semana
De la nostalgia andina de Maluma al nuevo disco de Carlos Vives, la música latina se renueva entre fusiones, homenajes y colaboraciones inesperadas.
El nuevo disco de Carlos Vives, dos temas de Maluma y una colaboración de Luis R. Conríquez y Grupo Frontera inspirada en Salma Hayek son algunos de los principales estrenos de música latina de esta semana.
Carlos Vives y Juan Luis Guerra unen sus voces en una canción que honra a García Márquez
Además, Silvestre Dangond y Manuel Turizo reinterpretaron su tema "El Pacto", que pasa a tener ritmos de bachata; Tito Double P lanzó su primer sencillo del año, y Leonardo Aguilar honró en su nueva canción la influencia del cantante y actor mexicano Don Antonio Aguilar.
Maluma homenajea sus orígenes
- La estrella colombiana lanzó el sencillo Loco X Volver, un tema cargado de emoción en el que explora sus raíces a través de un bambuco andino y que está acompañado por un videoclip en el que se observa el páramo colombiano y otras imágenes del día a día en su Medellín natal.
Alianza con Sky Rompiendo y Kris R.
- Esta semana, Maluma también colaboró en el tema QHP Piñata un adelanto del "mixtape" del productor colombiano Sky Rompiendo y Kris R., que apuesta por un reguetón enérgico que combina percusiones contundentes con sintetizadores.
El nuevo disco de Carlos Vives
- El colombiano Carlos Vives presentó su nueva producción discográfica, El último disco Vol.1, compuesto por 10 canciones que buscan conectar la raíz y la modernidad e incluye colaboraciones de figuras como el dominicano Juan Luis Guerra, el productor Sergio George y la cantautora española Niña Pastori.
Luis R. Conríquez y Grupo Frontera se inspiran en "Salma Hayek"
- Los mexicanos Luis R. Conriquez y Grupo Frontera estrenaron el tema "Salma Hayek", un corrido tumbado que retrata a la actriz mexicana como una mujer extravagante e irresistible, capaz de hipnotizar a quien se cruza en su camino, y que supone el tercer sencillo del próximo álbum del cantante.
Silvestre Dangond y Manuel Turizo reinterpretan "El Pacto"
- Silvestre Dangond y Manuel Turizo estrenaron una interpretación de "El Pacto", una colaboración original en vallenato que en su nueva versión pasa a la bachata, ritmo único y emblemático de la República Dominicana que lo transforma en una experiencia sonora completamente diferente.
Tito Double P presenta "Pase y Pase"
- El artista mexicano lanzó su primer sencillo en solitario del año con "Pase y Pase", en el que explora temas de obsesión, dependencia emocional y placer fugaz, construyendo un retrato de una relación marcada por la repetición y la contradicción.
Leonardo Aguilar honra a Don Antonio Aguilar
- El mexicano Leonardo Aguilar publicó una interpretación especial de "El Adolorido" que celebra la influencia del cantante y actor Don Antonio Aguilar para la música y el cine de México, buscando reconectar al público con su obra.