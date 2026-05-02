Estos son los principales estrenos de la semana

Maluma, Manuel Turizo y Carlos Vives, entre estrenos de cantantes latinos de la semana. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo disco de Carlos Vives, dos temas de Maluma y una colaboración de Luis R. Conríquez y Grupo Frontera inspirada en Salma Hayek son algunos de los principales estrenos de música latina de esta semana.

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Además, Silvestre Dangond y Manuel Turizo reinterpretaron su tema "El Pacto", que pasa a tener ritmos de bachata; Tito Double P lanzó su primer sencillo del año, y Leonardo Aguilar honró en su nueva canción la influencia del cantante y actor mexicano Don Antonio Aguilar.

Maluma homenajea sus orígenes

La estrella colombiana lanzó el sencillo Loco X Volver, un tema cargado de emoción en el que explora sus raíces a través de un bambuco andino y que está acompañado por un videoclip en el que se observa el páramo colombiano y otras imágenes del día a día en su Medellín natal.

Alianza con Sky Rompiendo y Kris R.

Esta semana, Maluma también colaboró en el tema QHP Piñata un adelanto del "mixtape" del productor colombiano Sky Rompiendo y Kris R., que apuesta por un reguetón enérgico que combina percusiones contundentes con sintetizadores.

El nuevo disco de Carlos Vives

El colombiano Carlos Vives presentó su nueva producción discográfica, El último disco Vol.1, compuesto por 10 canciones que buscan conectar la raíz y la modernidad e incluye colaboraciones de figuras como el dominicano Juan Luis Guerra, el productor Sergio George y la cantautora española Niña Pastori.

Luis R. Conríquez y Grupo Frontera se inspiran en "Salma Hayek"

Los mexicanos Luis R. Conriquez y Grupo Frontera estrenaron el tema "Salma Hayek", un corrido tumbado que retrata a la actriz mexicana como una mujer extravagante e irresistible, capaz de hipnotizar a quien se cruza en su camino, y que supone el tercer sencillo del próximo álbum del cantante.

Silvestre Dangond y Manuel Turizo reinterpretan "El Pacto"

Silvestre Dangond y Manuel Turizo estrenaron una interpretación de "El Pacto", una colaboración original en vallenato que en su nueva versión pasa a la bachata, ritmo único y emblemático de la República Dominicana que lo transforma en una experiencia sonora completamente diferente.

Tito Double P presenta "Pase y Pase"

El artista mexicano lanzó su primer sencillo en solitario del año con "Pase y Pase", en el que explora temas de obsesión, dependencia emocional y placer fugaz, construyendo un retrato de una relación marcada por la repetición y la contradicción.

Leonardo Aguilar honra a Don Antonio Aguilar

El mexicano Leonardo Aguilar publicó una interpretación especial de "El Adolorido" que celebra la influencia del cantante y actor Don Antonio Aguilar para la música y el cine de México, buscando reconectar al público con su obra.