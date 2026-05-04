Bad Bunny hace homenaje al dominicano Johnny Pacheco en la Met Gala 2026

Bad Bunny asistió a la Met Gala 2026 como un adulto mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Bad Bunny siempre logra el objetivo de acaparar la atención de donde quiera que va. En esta ocasión, lo hizo en la alfombra roja de la Met Gala 2026.

El artista puertorriqueño, fiel a su esencia disruptiva, el intérprete apostó por un look que rompió esquemas y desató conversación en redes sociales casi de inmediato. El joven de 32 años lució como si estuviera en la quinta década o más.

Allí estaba, con el cabello blanco y maquillaje de arrugas hasta llegar a su cuello Recorrió, con postura propia de la edad que evocaba, el impactante escenario con bastón en mano, vestido con un traje negro completo y un peinado con algo de volumen.

Sorpresas y sorpresas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/hhg-bgrwmaall5l-2f4a6b44.jpeg Un atuendo de la marca Zara. (FUENTE EXTERNA)

Todo se trató de una dorma de homenaje al cantante dominicano Johnny Pacheco, uno de los nombres más influyentes en la construcción de la música latina contemporánea.

A finales de febrero Nueva York rindió homenaje a este flautista, compositor y director de orquesta. Johnny Pacheco (1935-2021) fue cofundador de las legendarias Estrellas de Fania.

De la misma forma hizo un guiño a elegir lo diferente, que es un sello propio.

Y no fue lo único que llevó a la Met Gala 2026. También acaparó la atención con la elección de la marca.

Mientras todos o casi todos destacaron la alta moda, que es lo que se ajusta al exigente protocolo, Bad Bunny se decantó por un traje hecho a la medida de la marca española Zara.

Chaqueta cruzada, pantalón recto y camisa fue la propuesta del puertorriqueño que se prepara para protagonizar una película sobre Puerto Rico dirigida por Residente tras sus actuaciones en Bullet Train y Happy Gilmore 2.