Shakira se emociona tras su multitudinario concierto en Río: "2.5 millones de almas son mi familia"

La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto este sábado, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil). ( EFE/ ANDRE COELHO )

La cantante Shakira compartió un emotivo mensaje tras su reciente presentación en Copacabana, en Río de Janeiro, donde aseguró haber vivido una de las noches más intensas de su carrera.

A través de sus redes sociales, la artista confesó que no pudo dormir tras el espectáculo debido a la emoción. "Lo que pasó anoche en Río fue inolvidable y escalofriante", escribió, destacando que aproximadamente 2.5 millones de personas se reunieron para disfrutar del evento.

La intérprete subrayó el poder de la música como elemento de unión y reflexión colectiva. "Juntos pudimos reconocer el poder de la música en todos nosotros", expresó, añadiendo que, pese a las dificultades, la velada fue una celebración de la vida "con sus altibajos e imperfecciones".

Shakira también destacó la conexión con el entorno natural de la ciudad brasileña, resaltando la belleza de Copacabana como recordatorio de lo esencial: "estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos".

Durante su mensaje, la artista agradeció a varias figuras que la acompañaron en el escenario, entre ellas Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo y Maria Bethânia, así como a su equipo de trabajo y a las miles de personas involucradas en la producción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/shak-10ba0890.jpg

La cantante también tuvo palabras para sus seguidores, especialmente aquellos que viajaron desde distintas partes de Brasil y del extranjero para asistir al concierto. "Haciendo historia conmigo y, sobre todo, haciéndome sentir que estas dos millones y medio de almas son mi familia", afirmó.

Más

El evento se consolida como uno de los más multitudinarios del año en América Latina, reafirmando el impacto global de la artista colombiana y su estrecha conexión con el público brasileño.