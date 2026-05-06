Yandel: "La música sinfónica me volvió a refrescar la carrera"

Yandel dijo que la música sinfónica le dio "un estándar bien bueno" en su carrera, cuya mayoría marcó como dúo con Wisin. ( FUENTE EXTERNA )

El reguetonero puertorriqueño Yandel aseguró este martes a EFE que el integrar a una orquesta sinfónica en sus presentaciones, tal y como hizo esta noche en un especial en su tierra, le "volvió a refrescar" su carrera de más de dos décadas.

La música sinfónica "me volvió a refrescar mi carrera", sostuvo Yandel previo al estreno de Amazon Music de su serie de transmisión en vivo, 'Amazon Music City Sessions', en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

Según Yandel, la música sinfónica le dio "un estándar bien bueno" en su carrera, cuya mayoría marcó como dúo con Wisin.

"Llegó la bendición ahora, después de tantos años, y la voy a exprimir al máximo", añadió Yandel.

La presentación del artista urbano se transmitió a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video y Twitch junto con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con la que ya ha actuado en otras ocasiones.

"Siento que con la Sinfónica explotó mi carrera", afirmó Llandel Veguilla, nombre de pila del artista urbano, quien adelantó que está en las terminaciones de su próximo disco, que constará de 13 canciones y con un contenido "más maduro" por integrar música sinfónica.

Algunos de los temas que interpretó Yandel en su presentación en la noche de este martes fueron 'Pam, pam, pam', 'Noche de sexo', 'Mírala bien', 'El Teléfono', 'Fantasma'.

Yandel comenzó a experimentar con la música sinfónica en abril de 2025, cuando presentó 'Yandel Sinfónico', el primer álbum grabado en vivo que fusiona completamente temas urbanos con una orquesta sinfónica.

Conciertos exitosos

El génesis de la producción surgió luego de que Yandel protagonizara en octubre de 2024 un espectáculo en Miami (Florida, EEUU), en el que interpretó temas suyos junto a la Orquesta Sinfónica y Coral de la Universidad Internacional de Florida.

Fue tal el éxito de la presentación que Warner Music -disquera productora de Yandel- le pidió en diciembre de 2024 que hiciera una producción e interpretara algunos de sus temas más conocidos junto a la mencionada orquesta.

"Desde que conocí la Sinfónica, el nivel musical, y entré a ese mundo y lo experimenté, ya todos mis shows de ahora pa' lante serán con la Sinfónica porque el nivel musical es el correcto", resaltó.

Así, luego de su presentación de este martes, Yandel ofrecerá un concierto similar, como parte de una gira, el próximo sábado en la Plaza de Cayey, ciudad natal y de crianza del artista en la zona central-montañosa de Puerto Rico.

Yandel también actuará en México, Guatemala, Nicaragua, España, Londres, Ecuador, así como varios estados en Estados Unidos, y en todas partes con sus respectivas orquestas sinfónicas.

"Son muchos jóvenes que están participando en mi show y les llama la atención, porque se han criado con mi música y estar conmigo en la tarima, pues es una cosa que les llena de emoción y lo demuestran. El hacerlo con la Sinfónica lo eleva a otro nivel", enfatizó.

Por su parte, Ramón Fragoso, líder del mercado latino en EEUU para Amazon Music, agregó a EFE que el evento de este martes se dio por el impacto de la música latina a nivel mundial, al punto de que la misma creció un 60 % en Alexa, la asistente de voz inteligente de Amazon.

Filmados en San Juan, los episodios destacarán el talento y la cultura de la isla, marcando una nueva fase de inversión continua local por parte de Amazon Music y reforzando el impulso de su colaboración actual con Rimas Entertainment, sello que representa a Bad Bunny, Eladio Carrión, entre otros artistas.