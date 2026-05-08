20 años de Spotify: ¿quiénes son los más escuchados?

Taylor Swift es la artista más escuchada de la plataforma en su historia, con más de 106,600 millones de reproducciones. ( FUENTE EXTERNA )

Dos décadas dan para mucho. Por ejemplo, para rescatar a un sector que en 2006 agonizaba, sacudido por la piratería y el declive imparable del formato físico: la música.

Fue en ese escenario cuando dos emprendedores suecos decidieron cambiar las reglas del juego, dejando atrás la idea de la "posesión" para apostar por el acceso universal.

Y así, nació Spotify

Sus comienzos estuvieron rodeados de recelo y escepticismo, pero tras superar años de desconfianza por parte de la industria, la plataforma ha consolidado un modelo de negocio que a día de hoy sigue liderando, con cifras que hablan por sí solas según sus últimos informes financieros.

Y es que la base de suscriptores premium ha crecido un 10 % interanual, alcanzando los 290 millones. Por su parte, los usuarios activos mensuales (MAU) han experimentado un alza del 11 %, situándose ya en 751 millones de personas.

Hoy, esa apuesta no solo ha rescatado a las discográficas, sino que ha transformado por completo la forma en que el mundo consume música. Ante esto, Daniel Ek, uno de sus fundadores, compartió una reflexión que acompañaba a los datos del informe.

"Hoy en día, lo que realmente hemos construido es una plataforma tecnológica para el audio, y cada vez más, para todas las formas en que los creadores se conectan con el público", explicaba Ek.

El veredicto de dos décadas de escuchas

Además, aunque cada mes de diciembre las redes sociales tienen como protagonistas los Spotify Wrapped (el ya tradicional resumen estadístico del consumo musical de cada usuario), la plataforma ha querido celebrar su vigésimo aniversario desvelando qué ha sido lo más escuchado en toda su historia.

"Estas listas, fruto de años de escuchas de cientos de millones de fans, recogen la música e historias que no solo triunfaron, sino que se quedaron, convirtiéndose en una parte más de la vida cotidiana del mundo entero", han explicado en su comunicado.

Y el trono del "streaming" tiene nombre propio: el de la jefa indiscutible Taylor Swift. La artista estadounidense encabeza la lista de los músicos más escuchados a lo largo de estas dos décadas, seguida por el puertorriqueño Bad Bunny.

Ella encabeza el podio con 106,600 millones de reproducciones. Una corona que ya ostentó en 2023 y 2024, cuando ´THE TORTURED POETS DEPARTMENT´ se convirtió en el álbum más reproducido de Spotify en una sola semana, siendo también el primero en la historia de la plataforma en superar los 1,000 millones de reproducciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/bad-075bd635.jpeg Bad Bunny. (FUENTE EXTERNA)

En paralelo, el fenómeno de Bad Bunny simboliza el triunfo definitivo de la música latina. De hecho, el artista puertorriqueño se ha coronado como rey en el ranking de los más reproducidos en Spotify en cuatro ocasiones (2020, 2021, 2022 y 2025).

Sin embargo, el liderazgo de Swift y Bad Bunny comparte protagonismo con el resto de figuras que ponen música a un top 10 histórico. El tercer escalón lo ocupa el canadiense Drake, uno de los grandes representantes del hip-hop contemporáneo, seguido muy de cerca por la propuesta electrónica de The Weeknd.

Desde la quinta posición, Ariana Grande se consolida como una de las grandes voces del pop de la era digital, seguida por el cantautor británico Ed Sheeran en sexto lugar y el fenómeno global de Justin Bieber en el séptimo puesto.

Para cerrar la lista, la plataforma reserva los tres últimos peldaños para la música alternativa de Billie Eilish y para dos auténticos pesos pesados del rap estadounidense que han marcado época: Eminem y Kanye West.

Y, si ponemos el foco en el impacto de las obras concretas frente al rendimiento individual de los artistas, los datos demuestran que el concepto de álbum sigue teniendo un lugar en la era del consumo rápido de sencillos.

El liderazgo del verano eterno

En esta categoría, el trono pertenece a Bad Bunny de forma indiscutible: ´Un Verano Sin Ti´ se sitúa en el número uno histórico.

Pero la narrativa de los álbumes en Spotify también encumbra a otros protagonistas. The Weeknd, por ejemplo, ocupa dos puestos del podio: ´Starboy´, que ostenta la segunda posición, y ´After Hours´, en el quinto lugar.

El tercer escalón es para el superventas ´÷ (Deluxe)´ de Ed Sheeran. Por su parte, la Generación Z se hace notar con ´SOUR´, el debut de Olivia Rodrigo que la convierte en la artista más joven dentro del top 5.

En el resto de la clasificación, la variedad de géneros es la nota dominante. El listado va desde el R&B de SZA con ´SOS´ en el sexto puesto, hasta la propuesta de Post Malone en ´Hollywood´s Bleeding´ como séptimo lugar.

Por supuesto, Taylor Swift vuelve a asomar con ´Lover´ en la octava posición, mientras que el rock de los británicos Arctic Monkeys se sitúa con ´AM´ en el noveno lugar. Finalmente, Billie Eilish cierra la lista de los diez discos más escuchados con ´WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?´.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/the-weeknd-otra-2-986c98c5.jpg The Weeknd. (FUENTE EXTERNA)

Además, cuando se trata de pulsar el "play" en canciones individuales, el podio histórico tiene un dueño indiscutible: The Weeknd lidera con ´Blinding Lights´, la canción más reproducida de todos los tiempos en Spotify, con 5,310 millones de reproducciones.

El artista canadiense hace además doblete en la cuarta posición con ´Starboy´, su colaboración junto a Daft Punk. Y muy cerca de su liderazgo se encuentra ´Shape of You´, de Ed Sheeran, en segundo puesto.

La medalla de bronce es, curiosamente, un triunfo absoluto del pop alternativo a cargo de The Neighbourhood con ´Sweater Weather´, mientras que la viral ´As It Was´ de Harry Styles se coloca en el número cinco.

El siguiente tramo de este ranking histórico ofrece un recorrido por distintos subgéneros.

En él conviven la balada de Lewis Capaldi en ´Someone You Loved´ en sexto lugar y el ritmo de ´Sunflower´, de Post Malone y Swae Lee en la séptima posición, con la influencia caribeña de ´One Dance´, de Drake junto a Wizkid y Kyla en octavo puesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/ed-sheeran-2-65c321d5.jpg Ed Sheeran. (FUENTE EXTERNA)

Finalmente, Ed Sheeran reaparece en la novena posición con ´Perfect´, mientras que el cierre del listado lo pone la energía de ´STAY´, la colaboración entre The Kid LAROI y Justin Bieber.

Y así es como, al soplar las veinte velas digitales, Spotify celebra su liderazgo como meca de la música en el siglo XXI. La piratería fue vencida a golpe de algoritmo y, ahora, los usuarios deciden qué estrellas ponen banda sonora a sus vidas.

(Texto: Nora Cifuentes)

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