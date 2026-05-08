Rosalía provoca aglomeraciones en el centro histórico de Sevilla

La cantante Rosalía se paseó por las calles del centro histórico de Sevilla. ( FUENTE EXTERNA )

Los paseantes por el centro histórico de Sevilla se vieron sorprendidos este viernes por la presencia de Rosalía en las calles de la ciudad, que causó aglomeraciones a las puertas del restaurante en el que comió en el centro histórico y en los comercios cercanos.

Una de las tiendas en las que entró le regaló unos pendientes, dos rostros gemelos vinculados a una leyenda siciliana, que le obsequiaron a la artista junto a una tarjeta especialmente dedicada, indicaron a EFE fuentes del establecimiento.

Sevilla se blinda desde este viernes con motivo del evento que organiza Netflix con Rosalía como estrella, que este sábado interpretará finalmente una única canción, según detalló esta madrugada la plataforma en un comunicado.

Con la Orquesta Sinfónica

Lo hará junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el marco de los actos organizados con motivo del estreno global de 'Berlín y la dama del armiño', la última temporada de la precuela de la serie 'La casa de papel'. La artista actuará en un escenario flotante sobre la dársena del Guadalquivir.

Rosalía llegó el jueves a Sevilla y se alojó en un hotel tan cerca del escenario que llegará andando, aunque rodeada de un equipo de seguridad como el que la acompañó por un paseo por la Avenida de la Constitución, el centro de Sevilla, donde se confundía entre los turistas que a esa hora llenaban el entorno de la histórica catedral.