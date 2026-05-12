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Bonnie Tyler
Bonnie Tyler

Bonnie Tyler sigue "gravemente enferma aunque estable", confirma su equipo

La cantante, de 74 años, fue ingresada la semana pasada en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal

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    Bonnie Tyler sigue gravemente enferma aunque estable, confirma su equipo
    La cantante británica Bonnie Tyler. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante británica Bonnie Tyler (1951) sigue "gravemente enferma aunque estable", informó su equipo este martes en un comunicado, donde indicó que su familia está "muy decepcionada" por los "numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan" sobre su salud.

    "A fecha de esta mañana, Bonnie sigue gravemente enferma, aunque estable, ingresada en un hospital de Faro; no obstante, sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo", indicó el comunicado publicado en la página web de la cantante.

    Tyler, de 74 años, fue ingresada la semana pasada en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal. Tras conocerse la noticia, la prensa local informó que se encontraba en un coma inducido.

    En los últimos días también habían circulado otras informaciones, como que había sufrido un paro cardíaco, en las que se citaba a un "amigo" de la artista.

    Frente a esto, su equipo dejó claro que ellos son la fuente oficial.

    "Cuando haya más noticias sobre el estado de Bonnie, emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios de comunicación que dejen de especular o publicar rumores descabellados, que solo sirven para perturbar a su familia, amigos y muchos admiradores, y solicitamos nuevamente privacidad y decencia en este momento difícil", concluye el escrito.

    Más

    • Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).
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