Dua Lipa demanda a Samsung Electronics; la empresa rechaza acusaciones

Dua Lipa acusa a Samsung de usar su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante británica Dua Lipa demandó a Samsung Electronics por 15 millones de dólares por supuestamente utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores que la firma comercializa desde el año pasado, según medios estadounidenses.

En la demanda, presentada según reportó el domingo la revista estadounidense Variety ante un tribunal de California, EE. UU., la artista acusa al fabricante surcoreano de haber utilizado su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación.

Por su parte, Samsung dijo a EFE este lunes que no puede comentar sobre litigios en curso.

Según la demanda, interpuesta el 8 de mayo, la cantante pidió a Samsung que dejara de usar la imagen cuando tuvo conocimiento de su aparición en las cajas, pero la compañía rechazó la solicitud con una actitud "indiferente y desdeñosa", informó Variety.

La demanda sostiene que Samsung obtuvo beneficios al crear la apariencia de que la cantante avalaba o promocionaba sus televisores, algo que ella no autorizó, y afirma que la artista es propietaria de los derechos de autor de la fotografía empleada, tomada en un festival estadounidense en 2024.

La demanda también cita comentarios publicados en la red social X por usuarios que sugerían que la imagen de la artista en la caja podía influir en su compra

Samsung responde

Samsung Electronics negó este martes haber utilizado sin autorización la imagen de la artista.

"La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público", dijo Samsung Electronics en un mensaje remitido a EFE.

La firma surcoreana agregó que, dada esta garantía, niegan "cualquier acusación de uso indebido intencional".

Samsung explicó que la imagen fue utilizada en 2025 para reflejar contenidos de socios externos disponibles en televisores Samsung y que "respeta profundamente" a Lipa y sus derechos de imagen, además de estar abierta a una "resolución constructiva" con el equipo de la cantante.

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