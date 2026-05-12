Joan Manuel Serrat, Premio de Honor de la Academia de la Música de España

El cantautor español Joan Manuel Serrat en uno de sus últimos conciertos. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia de la Música de España anunció este martes que concederá su primer Premio de Honor a Joan Manuel Serrat, un músico con una trayectoria que abarca más de cinco décadas y que "ocupa un lugar esencial de la historia cultural española".

Legado incalculable

La institución reseñó que ha creado este galardón para reconocer a las figuras fundamentales de la creación musical de España "cuya trayectoria y legado son de una valía incalculable".

Para la Academia, Serrat abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, además de ser un artista que se ha convertido en un puente entre generaciones.

Soledad Giménez, presidenta de la Academia de la Música de España, reseñó que "las canciones de Serrat nos han acompañado en nuestra vida, han puesto palabras a lo que sentíamos y han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera".

"Ha sido y será faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera de nuestro país".

Trayectoria

Desde sus comienzos en los años 60 del siglo XX, Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) ha labrado una carrera que le ha convertido en referente de la canción de autor en todo el ámbito hispano, con una fuerte presencia tanto en España como en Latinoamérica.

Su carrera alcanzó una dimensión enorme con álbumes fundamentales como 'Mediterráneo' (1971), disco en el que se incluye una canción del mismo nombre que se ha convertido en un icono cultural.

Muchas de sus canciones, desde 'Penélope', 'Lucía' o 'Para la libertad', "forman ya parte del patrimonio cultural en castellano", continúa el comunicado de la Academia.

Joan Manuel Serrat, que se retiró de los escenarios en 2022, recogerá este premio de honor en la gala que celebrará la Academia de la Música el próximo día 26 en Madrid.

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