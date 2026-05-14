Ciudad de México invita a U2 a ofrecer un concierto masivo en el Zócalo

Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de México que muestra a la jefa de Gobierno, Clara Brugada (2-i), posando junto a los integrantes de la banda de rock irlandesa U2 este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE ( EFE )

La banda de rock irlandesa U2 que este martes y miércoles grabó su nuevo video para el tema 'Street of Dreams' en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue invitada a presentarse en el Zócalo capitalino, la plaza pública y política más importante del país, por la alcaldesa de la metrópoli, Clara Brugada.

En un par de mensajes en redes sociales que Brugada acompañó de un video y de fotografías, dio a conocer la información.

"Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza que es el Zócalo. Son bienvenidos, nos encantaría mucho", dijo Brugada en el video al tiempo que le extendía un documento al cantante Bono, líder de la banda, quien a manera de cortesía, le dijo que a ellos les gustaría "comenzar su nueva gira en Ciudad de México".

Parafraseando uno de los éxitos de la banda, 'In the name of love', la funcionaria dijo que "en el nombre del amor" saludó a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

"Recibir a U2 en nuestra capital es celebrar la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón de esta ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten desde el escenario hasta sus calles", escribió Brugada.

"Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de América Latina", añadió en otro mensaje.

Varios artistas y bandas, entre ellos, Roger Waters, Paul McCartney, Manú Chao, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs, Los Tigres del Norte, La Maldita Vecindad, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Rosalía y Shakira, se han presentado en al Zócalo capitalino convocado a sus conciertos a miles de personas.

'Street of Dreams' está incluida en su próximo álbum de estudio, que está por anunciarse y cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Los integrantes de la banda grabaron este miércoles sobre el toldo de un autobús escolar, intervenido con un graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol, mientras recorría algunas de calles del centro de la capital mexicana.

A mediados de febrero pasado, la banda publicó el EP 'Days of Ash' (Días de Ceniza), lanzado por sorpresa con seis temas sobre la actual situación política del mundo, después de nueve años sin sacar música nueva.

En aquel momento, la banda dublinesa definió este nuevo trabajo como una colección canciones y un poema que supone "una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad".

U2, formada en Dublín en 1976, está compuesto por Bono, como vocalista principal; The Edge, a cargo de la guitarra y los teclados, Adam Clayton al bajo y Larry Mullen Jr a la batería.

El último material de U2 sigue la estela de otros artistas como el estadounidense Bruce Springsteen, que el pasado enero lanzó la canción 'Streets of Minneapolis' para denunciar la represión del servicio federal de Inmigración y Fronteras (ICE) en esta ciudad.