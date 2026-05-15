Las canciones que han marcado los mundiales de fútbol

"Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira (Sudáfrica 2010) es ampliamente considerada la canción más famosa y exitosa de los mundiales. ( FUENTE EXTERNA )

La Copa Mundial es el evento internacional de fútbol masculino más importante hasta el momento.

Este evento se realiza desde 1930 y en 2026 se celebra su vigésimo tercera edición, la primera en contar con tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, y se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Desde Shakira hasta Ricky Martin, pasando por Pitbull o Jennifer Lopez, los artistas que han puesto el sonido al Mundial se han posicionado siempre como los representantes musicales de esta competición global.

En este artículo repasamos cuáles han sido las que más han marcado en los últimos años y las que más se han quedado para el recuerdo entre partido y partido.

"Lighter" - Jelly Roll y Carín León (2026)

Abrimos esta selección con las tres canciones que pondrán ritmo a la edición de 2026: ´Lighter´ de Jelly Roll, Carín León y Cirkut; ´Por Ella´ de Belinda y Los Ángeles Azules; y ´Echo´ de Daddy Yankee y Sensheea.

Al igual que el Mundial de 2026 cuenta con la novedad de tener tres sedes oficiales, también presenta, hasta el momento, tres sencillos diferentes.

El Mundial de Catar de 2022 fue el primero en contar con más de un sencillo como canción oficial y este año se repetirá con más motivo aún al tener que representar tres países diferentes.

La primera canción es ´Lighter´, presentada el 20 de marzo e interpretada por el estadounidense Jelly Roll, el mexicano Carín León y producida por el canadiense Cirkut.

Este tema ha sido capaz de aunar a los tres países anfitriones por su género y los idiomas utilizados: por una parte, la canción abre con un marcado ´country´ que le da una energía inconfundible aportada por Roll, muy ligada al espíritu de la competición.

Más adelante se van sumando sonidos tradicionales de México aportados por León que comienza a traer versos en español y que le dan ese estilo de fusión tan característico.

Esta unión de géneros e idiomas responde a las aspiraciones propias que tiene cada año la competición: "La Copa Mundial de la FIFA es uno de esos escasos momentos en los que el mundo entero parece moverse al mismo ritmo", expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Por esta razón y con el motivo de ser el primer año en el que el torneo tenga tres sedes, todas ellas en Norteamérica, era necesario reflejar la multiculturalidad a través de una canción.

"Queríamos crear un tema que llevara el sonido y el alma de los países sedes y conectará con los aficionados de todo el planeta", expresó Cirkut acerca de su trabajo junto a Jelly Roll y Carín León.

A ´Lighter´ se le une ´Por Ella´, la segunda canción oficial que se publicó el 17 de abril y está interpretada por la artista mexicana Belinda y Los Ángeles Azules íntegramente en español.

Se trata de la otra cara de la moneda en este disco con la que pasamos de ese sonido tradicional estadounidense a una cumbia con una energía muy optimista y de unión entre pueblos.

"´Por Ella´ reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión", declaró Belinda para Inside FIFA.

Además, la canción ha contado con la colaboración del productor puertorriqueño Tainy, una de las figuras más importantes en la música latina desde hace 20 años que ha acompañado a figuras esenciales como Bad Bunny o Wisin & Yandel en muchos de sus mejores álbumes.

También se ha contado con su colaboración en ´Echo´, el tercer sencillo presentado el 28 de abril e interpretado por Daddy Yankee y Shenseea.

Esta nueva unión ha pasado de la cumbia mexicana al "dancehall" y al reguetón, dos de los géneros más influyentes de América Latina y el Caribe que consigue ampliar la identidad del nuevo álbum, en especial por representar el origen de sus dos intérpretes: el reguetón puertorriqueño de Daddy Yankee y el "dancehall" jamaicano de Shenseea.

Daddy Yankee declara a Inside FIFA acerca de esta colaboración que la unión entre el mundo del fútbol y el mundo de la música "permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras", mientras que Shenseea expresa que "poder formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial".

Shakira tampoco ha querido faltar a esta reunión para el próximo Mundial y podremos escucharla en el álbum oficial de la FIFA con ´Dai Dai´ en colaboración con el cantante y compositor nigeriano Burna Boy.

Su videoclip está rodado dentro del estadio Maracaná de Rio de Janeiro y la artista luce los colores de la selección brasileña.

A ello se le suma más interculturalidad en el significado del título del nuevo tema, que se trata de una expresión italiana que quiere decir algo como ´vamos´, además de introducir también palabras en inglés, español y francés: "Dale, allez, let´s go".

Además, se trata ya de la tercera colaboración en este evento de la artista colombiana tras los torneos de 2010 y 2014.

"Waka Waka (This Time for Africa)" - Shakira (2010)

Quizá una de las más recordadas y la que más marcaría al evento deportivo para el Mundial celebrado en Sudáfrica en 2010.

Shakira llevaba más de una década siendo una de las artistas del momento y esta fue su cumbre al poner una banda sonora que se quedaría en el recuerdo colectivo durante años, innegablemente asociada a este deporte y a la hermandad entre países.

Fue la primera vez en la historia de la Copa que se celebró en África y su canción debería representar este hito de alguna manera, de ahí que su título aluda a que era el momento para el continente.

Además, se realizó en colaboración con el grupo sudafricano Freshlyground, lo que le dio la posibilidad de ser una de las más originales en mucho tiempo: combina el pop con los ritmos afrocolombianos y la soca, un género propio de Trinidad y Tobago.

El popular estribillo ´Tsamina mina Zangalewa´ se quedó marcado en el recuerdo colectivo, aunque muchos lo cantaran sin saber exactamente a qué se refería la intérprete.

Esta frase realmente viene de un canto militar utilizado en diferentes países de África, en especial en Camerún, durante los entrenamientos y quiere decir algo así como ´¿Quién te ha enviado?´ o ´¿Quién te ha llamado?´.

"La Copa de la Vida" - Ricky Martin (1998)

El Mundial que cerraba el siglo XX y el milenio contó, por primera vez, con la voz de un artista puertorriqueño que comenzaba a hacerse internacionalmente conocido en aquella época: Ricky Martin.

Incluida en su álbum ´Vuelve´, ´La Copa de la Vida´ se convirtió en un éxito rápidamente por representar ese espíritu competitivo y de victoria con el que debe contar una canción para este tipo de eventos.

Aquel año, 1998, el torneo se llevó a cabo en Francia, de ahí que el estribillo contenga su famoso ´allez, allez´, traducido como ´sigue adelante´ o ´vamos´, mezclado con el ´go go´ del inglés para hacerlo aún más internacional.

Más allá de representar a la Copa Mundial, esta canción se convirtió en una de las más famosas del artista, tanto que alcanzó el número 2 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y se interpretó tanto en la final del evento como en la ceremonia de los premios Grammy de 1999.

Un himno sencillo, muy cercano a la música puertorriqueña y latina en general, que fue la catapulta para consolidar a Ricky Martin en la industria.

El tema abre con sonidos de silbatos y tambores, y constantemente hace alusión al campeonato con frases como ´Tu instinto natural, vencer a tu rival/ Tienes que pelear por una estrella´, pero que también podrían camuflarse como una canción que apuesta por la lucha del amor y la celebración de la vida.

"Un´estate italiana" - Edoardo Bennato y Gianna Nannini (1990)

Esta canción abría la década de los 90 para el Mundial celebrado en Italia. Fue compuesta por Giorgio Moroder, productor y músico responsable de haber innovado profundamente la música en las dos décadas anteriores, y escrita originalmente en inglés.

Sin embargo, se llevó a cabo una versión en italiano que tuvo, contra todo pronóstico, una repercusión aún mayor.

Edoardo Bennato y Gianna Nannini fueron los responsables de escribirla en italiano y ponerle voz a un tema que logró traspasar fronteras tal y como se esperaba.

Se convirtió en una canción de culto en países como Argentina e incluso alcanzó puestos muy altos en países de habla inglesa, donde se utilizó durante más años en emisiones y publicidad relacionada con eventos deportivos.

Al igual que el resto de las canciones dedicadas a este evento, se caracteriza por su fuerza y sentimiento patrio del país anfitrión, así como la victoria, el juego limpio y la emoción festiva que genera cada año el Mundial.

Moroder quedó mucho más satisfecho con la versión italiana de la canción y si hoy sigue sonando es porque fue un total acierto llevarla a su lengua natal, algo que a veces falla en las canciones de los últimos años.

"We Are One (Ole, Ola)" - Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (2014)

Siguiendo la línea de aunar diferentes culturas y países que comenzó Shakira con ´Waka waka (This Time for Africa)´, Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte pusieron de nuevo un toque diverso y festivo a la canción del Mundial de 2014 celebrado en Brasil.

Pitbull se encargó de poner la voz principal y a ella se le sumaron Jennifer Lopez y la cantante brasileña Claudia Leitte.

La canción tuvo que editarse tras su primera publicación debido a que la crítica y el público no la consideraron adecuada para representar el espíritu brasileño por la gran cantidad de clichés, la falta de letra en portugués y, sobre todo, por haber escogido dos cantantes estadounidenses y solamente una originaria del país en el que tendría lugar el Mundial.

Aun así, consiguió convertirse en un himno y muchos otros medios la denominaron como una clara mejora del sonido que Shakira había creado cuatro años antes, manteniendo el espíritu de unión entre países y el ambiente festivo que debería crear una canción de este estilo.

El Mundial anterior había dejado el listón muy alto y, aunque no logró superar en escuchas, sí que pudo mantener la línea de éxito.

"El rock del Mundial" - Los Ramblers (1962)

Probablemente, la canción más importante dentro de esta lista ya que fue la que lo comenzó todo. Es reconocida por la FIFA como la primera en poner banda sonora a este campeonato y se convirtió en un éxito rotundo en América del Sur al ser la encargada de representar el Mundial de Chile de 1962.

Interpretada por el cantante Germán Casas y escrita por Jorge Rojas, la canción atendía a la moda de la épica, que era el "rock and roll" al estilo estadounidense de artistas como Elvis Presley o la primera etapa de The Beatles y hace uso de una melodía pegadiza, sencilla y con una letra que habla de la fiesta en torno a la Copa.

La canción no solo fue un éxito a tan solo tres semanas del inicio del evento, sino que también logró que el grupo pudiese grabar un elepé seguido de una gira nacional y marcase un hito para la historia de Chile.

Comenzaron la "nueva ola" del rock en el país y la fabricación de vinilos no daba abasto debido a la emoción que generó este primer himno.

A ello hay que sumarle la emoción de ser uno de los primeros mundiales en los que la gran mayoría del público ya podía verlo a través de la televisión, y no solo mediante una radio.

"The Time of Our Lives" - Il Divo y Toni Braxton (2006)

La edición de 2006 se celebró en Alemania y, a diferencia del resto de canciones, no contuvo ninguna alusión, ni en letra ni en sus intérpretes, al país anfitrión.

Aun así, fue una de las grandes apuestas del evento debido a que ese año se daba un giro hacia una balada, algo arriesgado para representar un campeonato deportivo. Fue escrita por el compositor sueco Jörgen Eloffson y producida por el británico Steve Mac

Toni Braxton, cantante estadounidense de R&B, e Il Divo, cuarteto de ópera formado en Inglaterra, combinaron sus voces para dar un himno que apostaba por la pasión y el sentimiento de unión más que por la victoria y el premio.

En esta época, sus representantes ya gozaban de gran reconocimiento internacional en el mundo de la música lírica y fue un gran acierto contar con sus voces para aportar un toque más diferente a lo que se estaba acostumbrado en las canciones oficiales de los anteriores mundiales.

El sencillo fue un éxito inmediato, en especial en países europeos como Suiza, donde alcanzó el top 10, y en Alemania y Noruega donde alcanzó el top 20 en ambos.

Braxton decidió incluirlo, al igual que pasó con Ricky Martin y Shakira, en su álbum ´Libra´ publicado ese mismo año debido a la gran acogida que tuvo.

(Texto: Luisma Pérez)

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