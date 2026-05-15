Luis Miguel habría sido hospitalizado por supuestos problemas cardíacos en Nueva York

El cantante mexicano Luis Miguel durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante mexicano Luis Miguel habría sido ingresado en un hospital de Nueva York por presuntos problemas cardíacos, según reportó este viernes la periodista Gelena Solano durante el programa de televisión El Gordo y La Flaca.

De acuerdo con la comunicadora, el intérprete de "La incondicional" permanece en observación médica desde el pasado lunes 11 de mayo y está acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, quien no se habría separado de él desde su ingreso al centro médico.

"Me cuentan que Paloma ha estado con él toda la semana, junto a un asistente", expresó Solano en el espacio televisivo, citando fuentes cercanas a la producción.

El estado de salud

Aunque no se reveló el nombre del hospital ni detalles oficiales sobre su estado de salud, la periodista aseguró que el artista estaría recibiendo atención especializada por supuestos problemas cardíacos y que podría ser dado de alta la próxima semana.

Por su parte, la creadora de contenido Jacqueline Martínez también se refirió al tema en redes sociales, indicando que el cantante habría acudido a revisión médica tras sentirse mal y que durante los chequeos se detectó una aparente afección cardíaca.

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su equipo de representantes han ofrecido declaraciones públicas sobre los reportes de su presunta hospitalización.