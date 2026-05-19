Karol G dará un concierto en Buenos Aires en febrero de 2027

Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el cartel de la última edición del festival de Coachella. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante colombiana Karol G dará el 5 de febrero de 2027 un concierto en el estadio Monumental de Buenos Aires, como parte de su gira internacional 'Viajando por el mundo Tropitour', según anunciaron este martes los organizadores de la presentación en Argentina.

La preventa de los boletos para ver a la artista en Buenos Aires se iniciará este miércoles, en tanto que la venta general de entradas comenzará el jueves.

Karol G, quien en abril hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel de la última edición del festival de Coachella, atraviesa el mejor momento de su carrera.

El mes pasado la cantante colombiana amplió su gira mundial de 39 a 63 conciertos tras la exitosa venta de boletos que llegó a dos millones en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa en apenas cuatro días.

"Como parte de este nuevo capítulo, Karol G se presentará por primera vez en el Estadio de River Plate, consolidando su vínculo con el público argentino y llevando a Buenos Aires una experiencia de escala internacional", resaltaron los promotores del concierto en un comunicado.

La gira sigue el espíritu de 'Tropicoqueta' (2025), disco que debutó en el primer puesto del 'Top Latin Albums' de la revista Billboard y que recorre géneros latinos como el merengue, la bachata, la cumbia, la salsa y el reguetón.