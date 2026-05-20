El cantante Billy Joel rechaza película biográfica no autorizada

Billy Joel, en una imagen de archivo, rechazó la película biográfica sobre sus inicios y aseguró que no autorizó el uso de su historia ni de su música. ( EFE )

El cantante Billy Joel ha criticado la película biográfica que se filma sobre él, dirigida por John Ottman, que ha calificado como "un error legal y profesional", al tiempo que ha asegurado que no posee los derechos de su música o de su vida, informó The Hollywood Reporter (THR).

El film en preparación narra los inicios de la vida del legendario rockero, aunque el autor de "The piano man" (El hombre del piano) no está vinculado al proyecto.

¿Qué ha declarado Billy Joel sobre la película biográfica?

Ottman, editor de la recientemente estrenada Michael, dirige Billy & Me, y Adam Ripp escribe el guion del proyecto para el que obtuvieron los derechos biográficos del exmánager de Billy Joel, Irwin Mazur, así como de Jon Small, amigo del cantante desde hace mucho tiempo, explica THR.

Sin embargo, según un representante de Joel, el cantante ha estado en contacto con los cineastas durante varios años para confirmar que no poseen sus derechos sobre la película.

"Desde 2021, las partes involucradas han sido notificadas oficialmente de que no poseen los derechos de la vida de Billy Joel y no podrán obtener los derechos musicales necesarios para este proyecto", declaró el representante de Joel en un comunicado que ha difundido la revista especializada.

"Billy Joel no ha autorizado ni apoyado este proyecto de ninguna manera, y cualquier intento de seguir adelante sin su consentimiento sería un error legal y profesional", agrega.

Dado el largo proceso de desarrollo, no está claro si el plan de Ottman para la película siempre fue una película biográfica no autorizada, o si inicialmente esperaba que Joel diera su aprobación.

Detalles del proyecto y postura de los realizadores

Ottman ha estado vinculado a algunas de las películas biográficas más importantes de la última década. Además de "Michael", también fue editor de la película biográfica Bohemian Rhapsody de 2018, por la que ganó un Óscar al mejor montaje.

Ripp aclaró a THR que Billy & Me no es una biografía tradicional de Billy Joel que abarque toda su vida, ni depende de su catálogo musical original", dijo.

"La película se desarrolla durante los años formativos de Billy, antes de la fama, la fortuna y las canciones icónicas que lo convirtieron en el hombre del piano. Gran parte del período retratado se centra en los primeros años de Billy interpretando versiones con The Hassles y su lucha por encontrar su identidad artística como joven músico", agregó.

"En ningún momento hemos afirmado controlar ni poseer los derechos de las canciones originales de Billy Joel, ni esta película se concibió en torno al uso de su catálogo de éxitos.

El proyecto siempre se diseñó como una historia íntima sobre los orígenes de Billy, centrada en las personas y las relaciones que lo rodearon durante este período específico de su vida", continuó.

"Además, poseemos los derechos biográficos de Jon Small, el mejor amigo de toda la vida y baterista original de Billy, quien participa activamente en la producción como consultor, coproductor ejecutivo y director de la segunda unidad", subrayó.

El realizador dijo que el equipo siente "un profundo respeto por Billy Joel y su extraordinario legado. Nuestra intención siempre ha sido contar una historia honesta y conmovedora sobre los primeros años de un joven artista, antes de que el mundo conociera su nombre", concluyó.