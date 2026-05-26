Cantante dominicano Jo C relanza su carrera con la bachata "No nos amamos"

"No nos amamos" de Jo C, y escrito por Peter Jiménez, estará disponible en plataformas digitales desde este 27 de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El artista emergente Jo C presentó su más reciente propuesta musical titulada "No nos amamos", una bachata cargada de sentimiento con la que ha decidido retomar su carrera artística.

Aunque su nombre real es Juan de Dios, el intérprete explicó que decidió adoptar su nombre artístico, inspirado en una frase incluida dentro de la canción.

El tema fue escrito por el reconocido compositor Peter Jiménez, autor de múltiples éxitos para artistas del género, incluyendo canciones interpretadas por Frank Reyes. Según explicó el cantante, la composición fue cedida especialmente para este proyecto.

"Nos gustó mucho porque es una historia con la que demasiada gente puede identificarse", expresó el bachatero.

Los arreglos musicales estuvieron a cargo del productor dominicano José Perdomo "El Mello", quien también asumió la producción general del sencillo.

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Radicado actualmente en Nueva York, el dominicano adelantó que tiene previsto visitar el país en julio para realizar una gira de medios y concluir parte de la grabación del videoclip oficial, el cual se filma entre la ciudad de Nueva York y Punta Cana.

Sobre el tema

El artista, oriundo de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, destacó que proviene de una familia con fuerte vínculo musical y que el amor por la bachata siempre permaneció presente, aun después de haberse alejado de la música durante varios años.

"Escuchando artistas como Luis Vargas y Raulín Rodríguez, ese sentimiento siempre se mantiene vivo", comentó.

Sobre la temática del sencillo, explicó que "No nos amamos" describe la historia de un matrimonio que, tras muchos años juntos, descubre que el amor y la conexión ya no existen, llevando a ambos a aceptar que lo mejor es continuar caminos separados.

Aunque este es el primer tema promocional de esta nueva etapa artística, Jo C aseguró que próximamente lanzará canciones de su propia autoría, dependiendo de la reacción del público ante este sencillo. El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este miércoles 27 de mayo.

"Estamos muy contentos y entusiasmados de compartir esta canción. Es una situación que se vive en todas partes del mundo y queremos que la gente se identifique con ella", sostuvo el artista.