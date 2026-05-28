Operación Triunfo llegará a Estados Unidos por Telemundo en busca de la próxima estrella latina

Chenoa y David Bisbal fueron participantes y parejas en Operación Triunfo España. ( FUENTE EXTERNA )

Veinticinco años después de revolucionar la televisión y la industria musical en España, 'Operación Triunfo' (OT) prepara su desembarco en Estados Unidos de la mano de Telemundo, que estrenará a principios de julio la primera edición del formato en el país con la promesa de encontrar a "la próxima estrella latina".

"Estamos convencidos de que por eso se llama 'Operación Triunfo' y que en esta edición va a salir la próxima estrella latina de los Estados Unidos", afirma a EFE Javier Pons, director de contenidos de Telemundo y jefe de Telemundo Studios, en plena recta final de unas audiciones que decidirán a los 20 aspirantes que disputarán la 'Gala 0'.

El estreno coincide con el aniversario 25 de este concurso que, en palabras de Pons, "no solo revolucionó la televisión, sino el mundo de la música", y catapultó a artistas como David Bisbal, Lola Índigo o Aitana.

El canal hispano apuesta por este formato para "refrescar la parrilla" y reforzar su vínculo con un público que pedía una nueva propuesta musical, en medio del auge de la música latina, "la que más crece en el mundo", con unos ingresos de 1.400 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) en 2024, el 8,1 % del total generado en Estados Unidos, según datos facilitados por Telemundo.

Un formato "nuestro" para el público hispano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/54607a3d-3f46-4b82-afcd-1d50181f759b-ca42a35e.jpg Operación Triunfo catapultó las carreras de Chenoa, David Bisbal y David Bustamante en los 2000.

Para Adrián Santucho, vicepresidente sénior de Prime Time y Plataformas de Telemundo, la "gran ventaja" de 'Operación Triunfo' frente a otros formatos como 'X Factor' o 'Got Talent' es su raíz hispana.

"Este es nuestro. Los participantes que se convirtieron en artistas son nuestros y son reales para los chicos. Son tangibles", sostiene. "A veces, querer ser Billie Eilish es complicado para un hispano. Pero querer ser Lola Índigo o David Bisbal es más cercano", añade.

La mecánica replicará la esencia del original: una academia donde los concursantes conviven, se forman y se enfrentan cada semana a una gala en directo con jurado e invitado musical.

"Operación Triunfo tiene la capacidad de tener el reality 24/7, y eso es un desafío adicional para nosotros: enfrentarnos a la televisión en vivo todos los días", explica Santucho. El contenido se distribuirá en "una estrategia 360" con galas en línea, canal directo permanente y presencia en redes sociales.

El programa se producirá en los estudios de RCN en Colombia, gracias al incentivo fiscal del país, y las galas se emitirán en directo con participantes hispanos residentes en Estados Unidos.

La propiedad intelectual pertenece a Reset TV, productora fundada por Josep Maria Mainat y el fallecido Toni Cruz, creadores de la mítica Gestmusic, y que hoy codirigen Adrià Cruz y el propio Mainat.

"Es el mismo OT, con puntos clave un poco más repartidos y con más carga de trabajo, pues pensamos que ahora los concursantes vienen mucho más preparados. Pero la esencia es la misma: disciplina y esfuerzo en una academia de alto rendimiento", afirma Mainat.

"Estamos en constante comunicación con los creadores para tratar de hacer una adaptación lo más fiel posible, pero adaptada a nuestro mercado", añade Fernando Lorente, productor ejecutivo de Telemundo. "Si lo desgranas con detalle, no son tantas las diferencias en el espíritu y en la esencia del formato", asegura.

Diversidad de candidatos hispanos

Lorente subraya que buscan mostrar la diversidad de la cultura hispana en EE.UU. en unos candidatos con un "talento natural que todavía no saben canalizar" y con un "potencial de crecimiento".

"No buscas gente que ya está perfecta en la primera gala. Buscas gente con potencial para moldearla y que se convierta en la estrella que ella misma quiere ser", apunta.

En el último tramo de las audiciones, hay voces tan diversas como la de la cubana Sabrina González, residente en Miami (Florida) desde hace cuatro años. "En Cuba llegué a ver la audición de David Bisbal. Nunca me esperé que pudiéramos tener esta oportunidad aquí en Estados Unidos", dice la aspirante.

Por su parte, el dominicano Juan de Santa Ana está convencido de que "este es el mejor concurso que hay ahora mismo y que nos va a hacer grandes", mientras que para el colombiano Juan Nieves "esta plataforma es como una oportunidad para llegar a tantas personas".